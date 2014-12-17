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Dünya

Avrupa Birliği Hamas'ı terör örgütü listesinden çıkardı

Hamas, Avrupa Birliği’nin ‘terör örgütleri’ listesine 2003’te dahil edilmişti

17 Aralık 2014 13:46

Avrupa Adalet Divanı, bugün yapılan açıklamaya göre Hamas'ı terör listesinden çıkarma kararı aldı.

Hamas, Avrupa Birliği’nin ‘terör örgütleri’ listesine 2003’te dahil edilmişti. Listeye dahil edilmenin nedeni,  İkinci intifada sonrasında İsrail hedeflerine düzenlenen çeşitli saldırıları Hamas’ın üstlenmesi gösterilmişti.

Hamas sözcüsü Sami Abu Zuhri, karar sonrası yaptığı açıklamada; "Hamas bir Filistin direniş hareketi ve eylemleri İsrail işgaline karşı mücadele etmekle sınırlı, bu da uluslararası hukuk için kabul edilebilir bir durum. Hamas’ın terör listesine dahil olması Filistinliler için haksızlıktı” ifadelerini kullandı.

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