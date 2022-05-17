Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi: NATO'nun Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ile ilgili itirazlarını aşacağını umuyorum

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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO'nun Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliği konusundaki itirazlarını aşmasını umduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısından önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, ''Türkiye'nin bazı itirazlarını gündeme getirdiğini biliyorum. Umarım NATO bunları aşabilir'' dedi.

Borrell, tüm AB üye ülkelerinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına destek vereceğini söyledi.

AB'nin en yetkili diplomatı, ''Hepsinin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini destekleyeceğine eminim. Çünkü bu birlikteliğimizi güçlendiriyor ve bizi daha güçlü yapıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin 27 üyesinden 21'i aynı zamanda NATO'ya da üye.