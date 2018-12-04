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Dünya

Avrupa Birliği: Birleşik Krallık Brexit'i tek başına durdurabilir

Birleşik Krallık'ın Brexit sürecini 29 Mart 2019'da tamamlaması gerekiyor

04 Aralık 2018 14:28

T24 Haber Merkezi

Avrupa Birliği yasal danışmanlarının hazırladığı rapora göre Birleşik Krallık hiç bir ülkenin desteğini almadan Brexit sürecini durdurabilir.

CNN International'da yer alan habere göre AB yasal danışmanları Birleşik Krallık'ın 50. madde kapsamında AB'den ayrılma sürecini destek almadan durdurabileceğini belirtti. 

Birleşik Krallık yetkilileri Brexit sürecinin durdurulması için bütün üye ülkelerinin oybirliğinde olması gerektiğini iddia etmişti. Yasal danışmanlar 2 senelik geri sayım sürecinde böyle bir gereklilik olmadığını açıkladı.

Birleşik Krallık'ın Brexit sürecini 29 Mart 2019'da tamamlaması gerekiyor.

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