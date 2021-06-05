Avrupa Birliği, Belarus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasakladı

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Avrupa Birliği Belarus uçaklarının AB toprakları üzerinde uçmasını, AB ülkelerinde havalimanlarına inmesini ve üye ülkelerin havayollarının da Belarus üzerinden uçmasını yasakladı.

AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım paketinin bir parçası olan karar gece yarısı itibariyle yürürlüğe girdi.

Karar doğrultusunda AB ülkeleri, "Belarus'a ait hava yolu şirketlerine topraklarına iniş yapma, topraklarından kalkış yapma veya üzerinden uçma" hakkı vermeyecek. Kararın uygulanmasından üye ülkelerin kendisi sorumlu olacak.

AB Hava Güvenliği Ajansı da AB uçaklarına acil durumlar dışında Belarus hava sahasını kullanmama direktifi verdi.

Avrupa'nın hava kontrol ajansı Eurocontrol her gün yaklaşık 400 yolcu uçağının Belarus üzerinden geçtiğini ifade etti.

Belarus'un ulusal havayolu şirketi Belavia AB ülkelerinde yaklaşık 20 noktaya uçuyor.