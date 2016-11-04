Avrupa Birliği Ankara büyükelçilerini toplantıya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bazı HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasından son derece büyük endişe duyduklarını söyledi.

Federica Mogherini, AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçilerini toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ankara'daki Büyükelçilik Maslahatgüzarı'nı son gelişmeleri değerlendirmek üzere geri çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "HDP'li siyasetçiler ve milletvekillerinin gözaltına alınması, Dışişleri Bakanı'nın gözünde durumun önemli bir derecede gerilmesidir" denildi.

Açıklamada ayrıca 'hiç kimsenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara'nın yanıt verme hakkını sorgulamadığı' belirtilirken, "Ancak bu, siyasi muhalefetin susturulması ve hatta hapse atılmasını meşru gösteremez" ifadesi kullanıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de bugün bir açıklama yaparak, "Demirtaş ve HDP'li diğer milletvekillerinin gözaltına alınmasından endişe duyuyorum. İtalya, meclisteki muhalefetin haklarına saygı gösterilmesini talep ediyor" diye konuştu.

HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile 10 milletvekilinin bu sabah gözaltına alınmasına bazı Avrupa Parlamentosu üyeleri de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Hollandalı politikacı Kati Piri Twitter hesabından "Türkiye için yine çok kötü haber" yorumunu yaptı.

AP Yeşiller grubundan Ska Keller ise "HPD sözcülerinin gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum. Muhalefet partisi temsilcilerini hapse atmak demokrasiye uymaz" dedi.

AP'nin Alman Sosyal Demokrat üyesi Arne Lietz de "Geçen Pazar biraraya geldiğim Demirtaş bu gece gözaltına alındı. Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmalıdır" diye mesaj attı.