Avrupa Basketbol Şampiyonası A ve B Grubu'nda maçlar tamamlandı

Son 16\'daki ilk eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda günün maçları sonuçlandı.

Şampiyonanın A ve B gruplarında maçlar tamamlanırken, bu gruplardan son 16\'ya yükselen takımlar da belli oldu.

A Grubu\'nda Slovenya, Finlandiya, Fransa ve Yunanistan son 16\'ya yükselirken, Polonya ve İzlanda turnuvaya veda etti.

B Grubu\'nda ise Litvanya, Almanya, İtalya ve Ukrayna tur atlarken, Gürcistan ve İsrail şampiyonanın dışında kaldı.

Günün sonuçları şu şekilde:

A GRUBU

Slovenya - Fransa: 95-78

Yunanistan - Polonya: 95-77

Finlandiya - İzlanda: 83-79

B GRUBU

Almanya - Litvanya: 72-89

Gürcistan - İtalya: 69-71

İsrail - Ukrayna: 64-88

Bu sonuçların ardından iki grup arasındaki eşleşmeler de belli oldu.

A Grubu\'ndan lider olarak çıkan Slovenya, B Grubu\'nu dördüncü tamamlayan Ukrayna ile karşılaşacak.

A Grubu ikincisi Finlandiya\'nın rakibi ise, B Grubu üçüncüsü İtalya olacak.

B Grubu\'nun lideri Litvanya\'nın son 16\'daki rakibi A Grubu dördüncüsü Yunanistan olacakken, B Grubu ikincisi Almanya, A Grubu üçüncüsü Fransa ile kozlarını paylaşacak.