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Spor

Avrupa Basketbol Şampiyonası A ve B Grubu'nda maçlar tamamlandı

Son 16'daki ilk eşleşmeler belli oldu İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda günün maçları sonuçlandı

07 Eylül 2017 01:53

Son 16\'daki ilk eşleşmeler belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda günün maçları sonuçlandı.
Şampiyonanın A ve B gruplarında maçlar tamamlanırken, bu gruplardan son 16\'ya yükselen takımlar da belli oldu.
A Grubu\'nda Slovenya, Finlandiya, Fransa ve Yunanistan son 16\'ya yükselirken, Polonya ve İzlanda turnuvaya veda etti.
B Grubu\'nda ise Litvanya, Almanya, İtalya ve Ukrayna tur atlarken, Gürcistan ve İsrail şampiyonanın dışında kaldı.
Günün sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
Slovenya - Fransa: 95-78
Yunanistan - Polonya: 95-77
Finlandiya - İzlanda: 83-79
B GRUBU
Almanya - Litvanya: 72-89
Gürcistan - İtalya: 69-71
İsrail - Ukrayna: 64-88
Bu sonuçların ardından iki grup arasındaki eşleşmeler de belli oldu.
A Grubu\'ndan lider olarak çıkan Slovenya, B Grubu\'nu dördüncü tamamlayan Ukrayna ile karşılaşacak.
A Grubu ikincisi Finlandiya\'nın rakibi ise, B Grubu üçüncüsü İtalya olacak.
B Grubu\'nun lideri Litvanya\'nın son 16\'daki rakibi A Grubu dördüncüsü Yunanistan olacakken, B Grubu ikincisi Almanya, A Grubu üçüncüsü Fransa ile kozlarını paylaşacak.

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