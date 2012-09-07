Avrupa basınının gündeminde bugün ne var?

Bugünkü Alman basınında Suriye'deki kriz ve Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım kararı ağırlıklı olarak öne çıkıyor.

Die Welt gazetesi, Rusya ve Çin'in Suriye krizine ilişkin tutumunu değerlendiriyor:

“Etkili önlem alınabilmesi için Rusya ve Çin'in de aynı gemide olması iyi olurdu. Şu anda inatçı Suriye politikasıyla dünya siyasetini ofsayta düşüren Rusya'da Devlet Başkanı Putin, vaziyeti kurtaracak bir çözümün nasıl olabileceğini düşünmeye başlamış gibi görünüyor. Suriye politikasında Moskova'yı takip etmekten başka bir görüşü olmayan Çin de şüphesiz Putin'in rotasındaki herhangi bir değişikliği izleyecektir. Sadece bir başlangıç yapılmalı. Tabii ki Libya'daki kadar yoğun değil ancak açık bir başlangıç. Ve gerektiğinde Rusya ve Çin olmaksızın yani BM misyonuna gerek kalmaksızın.“

Süddeutsche Zeitung Avrupa Merkez Bankası'nın, Euro Bölgesi’nin borçlu ülkelerinin borçlanma masraflarını azaltmak için yeniden devlet tahvili satın alınması konusunda uzlaşı sağlamasını yorum sütunlarına taşıyor:

"İspanya Dışişleri Bakanı, Almanya Başbakanı'nın Madrid ziyaretinde İspanya'nın borç sorununu sadece 'Avrupa Merkez Bankası çözebilir' dediğinde söylenebilecek tek şey 'Umarım gerçekten bunu kast etmemiştir' cümlesidir. İspanya'nın sorununu yine İspanya çözmelidir. İtalya’nınkini İtalya, Yunanistan’ınkini Yunanistan... Euro Bölgesi ülkelerine düşense ortaklarına yardım etmektir ki bunu zaten yapıyorlar. Avrupa Merkez Bankası da buna destek olabilir ama zaten o da uzun süredir bundan da fazlasını yapıyor. Avrupa Merkez Bankası hâlâ geri adım atabilir. Sonuçta Mario Draghi Euro'yu kurtarmak için Almanya'yı karşısına almayacaktır. Avrupa Merkez Bankası ve euroyu kurtarmak için çabalayanlar Alman vatandaşlarının Avrupa'ya olan tüm ilgisini sona erdirmeyi göze almazlar. Üstelik Alman vatandaşlarının bu noktaya ulaşmalarına sadece ramak kaldı."

Stuttgarter Nachrichten'in aynı konudaki yorumuysa şöyle:

"Avrupa Merkez Bankası küçük adımlarla euro krizini kontrol altına almak için son kozunu oynuyor. Bu kararlılık ve umutsuzluk arasında gidip gelen tam bir denge oyunu… Almanya'nın durumuysa açıklık kazandı: Federal hükümet katı tasarruf politikasıyla sadece 23 koltuklu Avrupa Merkez Bankası Konseyi'nde tamamen yalnız kalmadı, aynı zamanda bundan sonra oynamak zorunda oldukları oyunun kuralları da belirlediklerinden tamamen farklı."

Lichtenfels'te yayımlanan Obermein Tagblatt gazetesi Putin'in nesli tükenen leylekler için beyaz kıyafetler giyip bir tür yamaç paraşütüne binerek çektirdiği fotoğrafların asıl nedenini sorguluyor:

"Putin'in bir Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçmadığı kaldı. Putin'in nesli tükenen bir leylek türüne dikkatleri çekmek için yamaç paraşütüyle yaptığı gösteriyi anlamayan bir yazıişleri müdürü, olay mahalline muhabir göndermediği için işinden oldu. Burada asıl konu nesli tükenen leylekler miydi, yoksa devletin 'gözü yükseklerde olanları' mı, söylemek pek de kolay değil." (Deutsche Welle Türkçe)



İngiliz basını



İngiltere'de yayımlanan gazetelerin internet sitelerinde öne çıkan haberlerde Fransa'da önceki gün meydana gelen ölümler öne çıkıyor.

Fransız Alpleri'ndeki olayda, aynı aileden üç kişi ile yoldaki başka bir kişi ölmüştü.

Aynı aileden olanlar, İngiltere vatandaşı olan 50 yaşındaki Iraklı işadamı ile eşi, kayınvalidesi...

Guardian gazetesi Fransız polisinin "ipucu bulamadıklarını" açıkladığını duyuruyor.

Times gazetesi ise olaydan sekiz saat sonra annesinin cansız bedeninin altında bulunan 4 yaşındaki bir kızın bilmeceyi çözecek bilgilere sahip olabileceğini belirtiyor.



Suriye için anlaşma



Guardian gazetesi İngiltere ile Fransa'nın Suriye konusunda kritik bir anlaşmaya vardıklarını haber veriyor.

Buna göre Başbakan Cameron ile Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın devrilmesini hızlandırma konusunda anlaşmaya vardı.

Guardian, Fransa liderinin bu açıklamayı Londra'da yaptığını bildiriyor.

Gazete, Hollande'ın şu açıklamasını aktarıyor: "Siyasi geçiş sürecini hızlandırıp muhalefetin hükümet kurması için David Cameron ile tam fikirbirliği içindeyiz."

Independent'ın en çok okunan haberler listesindeki bir haber bir hastane, morg ve müslüman olduğu söylenen bir kadınla ilgili.

Habere göre, söz konusu kadının naaşı morgda domuz etiyle kaplanmış olarak bulundu.

Independent, polisin olayın çözülmesine yardımcı olacak bilgiyi sağlayanlara 5 bin sterlin ödül vereceğini bildiriyor.

İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasıyla ilgili öngörülen referandumun bir yansıması da yine Independent'da...

"Maliye Bakanı George Osborne bağımsız bir İskoçya'nın İngiliz sterlinini kullanmaya devam ettirilmeyebileceğini söyledi."



AB'nin planı



Financial Times gazetesi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin dünkü açıklamasını manşete çekiyor.

Gazete, Draghi'nin açıklamasını "Merkez Bankası Euro'yu kurtarma azmine işaret etti" diyor.

Gazete, merkez bankasının tahvil planının "sınırsız bir para politikası gücü" verdiğini söylüyor.

New York Borsası da son dört yılın en yüksek endeks değerine yükseldi; gazetenin verdiği diğer bir ayrıntı da bu.

Independent gazetesi, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro'ya biraz nefes aldırdığını yazıyor.

Baş makalede, tahvil planıyla Avrupa Merkez Bankası'nın kriz için üzerine düşeni yaptığını, şimdi sıranın Avrupalı siyasetçilerde olduğunu belirtiyor.



Demokrat Parti Kongresi



Times'ın erken baskısında Demokrat Parti Kongre'sinde Obama'nın adaylığı kabul ettiği söyleniyor.

Gazetenin görüşünü yansıtan baş makale, Amerikalıların kimlik bunalımında olduğu temasını işliyor.

Times, ekonomik durgunluğun dört yıldır devam ettiği ülkede kutuplaşma ve hesaplaşma kültüründen bahsediyor.

"Amerikalılar" diyor gazete "Kasım ayındaki seçimde birbirine taban tabana zıt iki Amerika öngörüsü arasında tercih yapacak."

Gazete, Obama'nın bu yarışta "ulusal büyük yatırım programını" temsil ettiğini belirtiyor.

Rakibi Romney ise, devletin değil bireyin gücüne dayanan seçeneği temsil ediyor. (BBC Türkçe)