Avrupa bankaları istikrar arıyor

Finans krizinin baş aktörleri olan bankaları disiplin altına alıp riskli

yatırımlarına çeki düzen vermeleri için başlatılan Bankalar Birliği çalışmaları,

Avrupa Birliği'nin (AB) belki de en önemli projesi. Birlik ülkeleri aralarında

anlaşma sağlasalar bile uzmanlar projeye iyi not vermiyorlar. Bankalara yeni

normlar getirilmesinde geç kalındığı, tasfiye fonunun düşük tutulduğu ve

atılacak adımların arzulanan neticeyi vermeyeceği, en sık dile getirilen

eleştiriler.

Bankalar Birliği üç ana ayağa dayandırılmış. Avrupa Merkez Bankası (AMB)

bu yılın kasım ayında bankaları denetlemeye başlayacak. Batık bankaların

tasfiyesi için iki yıl daha beklemek gerekecek. 2025 yılına kadar tasfiye fonu

kurulacak. Her iki konu da tartışmalara yol açtığı için, Bankalar Birliği'nin

devreye girmesi aylar hatta yıllarca gecikebilir. Birliğin üçüncü unsuru olan

mevduat garantisi üzerinde anlaşma imkânı

bulunmadığından, bu konu

şimdilik paketten çıkarıldı.

Zayıf bankalar krizden kâr ediyor

Amaç, ortak para birimi Euro'ya güven kazandırmak. AB Komisyonu bütün

bankaları denetleme görevini AMB'ye vermek istiyor. Üye ülkeler ise küçük

bankaların milli denetleme mekanizmasına bağlanmasında ısrar ediyor. Max-Planck Enstitüsü Kamu Varlıkları Araştırma Enstitüsü

Direktörü Martin

Hellwig, bazı milli denetleme ve düzenleme kurullarının batık bankaları neden

himaye ettiğini şöyle anlatıyor:

“Zayıf bankalar nimet yerine

geçiyor. Hükümetler, zayıf bankalar sayesinde

dolaylı yoldan banknot matbaasına ulaşmanın mümkün olduğunu kavradı.

Batık bankalar düşük faizle merkez bankasından aldıkları parayı kendi

devletlerine kredi olarak kullandırıyor.”

Martin Hellwig'e göre Bankalar Birliği, AB ülkelerinin bankacılığı denetleme

egemenliğini kırmak için getirilmek isteniyor.

AMB bir bankanın batan tekne olduğuna kanaat getirmesi durumunda tasfiye

mekanizması devreye girecek. Komisyon bu konuda da AB hükümetleriyle

uzlaşabilmiş değil. Komisyon son sözün kendisinde olmasını, üye ülkeler ise

biraz söz sahibi olabilmeyi istiyor. Uzlaşma noktası ise herkesin karar belli bir

ölçüde katılması ki bu durumda prosedürdün uzayıp gideceği kesin.

Ekonomist Joachim Starbatty tartışmanın alacaklılarla borçlu ülkeler arasında

cereyan ettiğini ve istikrar odaklı ülkeler çekimser davranırken, kefalet

ortaklığına götüreceği için borçlu ülkelerin Bankalar Birliği'nin

bir an önce

devreye girmesini istediğini, söylüyor.

Gerçekten de Almanya 2012 yılında Bankalar Birliği'ne kerhen yeşil ışık

yakmış ve çabukluk yerine titizliğe önem verilmesinde ısrar etmişti. Berlin

yönetimi Alman ve bütün Avrupalı vergi mükellefinin batık bankalara kefil

yapılıp borçlu ülkelerin yükünün hafifletilmesinden çekiniyor. Kriz ülkeleri

zaten banka borçlarının bütün Euro Bölgesi'ne devredilmesini istiyor. Bu

nedenle Almanya'nın önerdiği önce hissedar ve mevduat sahiplerli,

yetmediği takdirde de vergi mükellefinin kefil olması şekildeki formül

sulandırmaya çalışılıyor. 2025 yılına kadar tasfiye fonuna sadece 55 milyar

Euro aktarılmış olacağı için eninde sonunda vergi mükellefinin cebine el

atmak zorunda kalınacağı anlaşılıyor.

Sorumluluk yerine risk ortaklığı

Kamu Varlıkları Araştırma Enstitüsü Direktörü Martin Hellwig bu rakamı

komik

buluyor. Gerçekten de Avrupa bankalarının kurtarılmasına şimdiye kadar 1

trilyon 600 milyar Euro harcandı. Sadece küçük İrlanda'nın batık bankalarına

90 milyar Euro'luk yardım yapması bütçe açığının yüzde 32'ye fırlamasına

yol açmış ve Dublin hükümeti İstikrar Fonu'ndan yardım istemek zorunda

kalmıştı.

Joachim Starbatty Bankalar Birliği'nin bankalar kriziyle borç krizi arasındaki

kısır döngüyü kırmaya yetmeyeceğinden emin konuşuyor. Alman ekonomist,

risklerin bütün topluluğa mal edileceğini belirtiyor ve ekliyor: “Böylece devlet

ve banka borçları aynı keseye konup, genel kefalet ortaklığı kurulmuş olacak

ki bu durumda risklerin hangi kararlardan kaynaklandığını saptamaya gerek

kalmayacak.”

Özetleyecek olursak, batmasına izin verilemeyecek büyüklükteki bankalar

bundan böyle sadece kendi devletleri tarafından değil, aynı zamanda

Avrupa'daki bütün vergi mükellefleri tarafından da kurtarılacak. Böylece

büyük riski göze alarak yatırım yapmak bankalara cazip gelecek.

Bankalar Birliği kurulmadan önceki krizin maliyetini kimin karşılayacağı

sorusuna da yanıt bulunabilmiş değil. Sadece İtalyan bankalarının

hesaplarındaki ödenmesi tehlikede olan kredilerin toplam hacmi 150 milyar

Euro'yu buluyor. Bütün Euro Bölgesi'ndeki batık kredilerin ise bir trilyon

Euro'yu bulduğu tahmin ediliyor.