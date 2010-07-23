-AVRUPA BANKACILIK STRES TESTİ SONUÇLARI LONDRA (A.A) - 23.07.2010 - Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi'nin (CEBS), Avrupa'daki bankaların ekonomik şoklara dayanıklılığını ölçme amacıyla yaptığı ve AB'de bankacılık varlıklarının yüzde 65'ini oluşturan 91 bankanın dahil edildiği stres testi sonucuna göre, teste tabi tutulan bankalardan 7'si başarısız oldu. Londra merkezli CEBS'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'da kamulaştırılan Hypo Real Estate Holding, Avrupa stres testinde başarısız olan tek Alman bankası oldu. Banka, ekonominin resesyona girdiği ve ülkenin yeni bir borç şoku yaşadığı iki senaryonun uygulaması sonucunda, seviye 1 (Tier 1) sermaye oranı yüzde 6'nın altına düşerek testi geçemedi. Almanya'daki diğer 13 banka testi geçti. İspanya'da Diada, Espiga, Bianca Civica, UNNIM ve Cajasur adlı bankalar, Yunanistan'da ise ATEBank testte başarısız oldu. İrlanda, Portekiz, İtalya, Fransa, İngiltere ve İsveç bankalarının tümü testte başarı sağladı. Stres testi senaryosunda, gelecek 2 yılda AB'deki büyüme tahmininden yüzde 3 sapılması, Mayıs 2010 öncesinde yaşandığı gibi bazı ülke tahvillerinin faizlerinde hızlı yükselme ve finansal piyasalarda muhtemel yeni şoklar dikkate alındı.