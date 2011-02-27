Avrupa-Asya arası 15 dakika sürecek

T24 - İstanbul’da Boğaz karayolu tüp geçiş projesinin temeli atıldı. 4,5 yılda tamalanacak projeyle Avrupa ile Asya arası 15 dakika sürecek.



İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi'nin temeli Haydarpaşa Limanı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atıldı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, temel atma töreninde projeyle ilgili bilgiler verdi.

Projeyle birlikte Marmaray’a kardeş geleceğini belirten Yıldırım, ''Yeni tüp geçişin proje bedeli 1 milyar 75 milyon lira. Projenin bitirilme süresi yaklaşık 4,5 yıl. Proje, Avrupa ile Asya arasındaki 100 dakikalık seyahat süresini 15 dakikaya indirecek. Günde 90 bin aracın geçmesi öngörülmektedir. Tüp geçiş, altlı üstlü, ikişer şeritli yollardan oluşmaktadır'' dedi.

Avrasya tünelinin çok zor bir proje olduğunu, zorluğunun denizin altında geçecek projenin en derin noktasının 106,5 metre olmasından kaynaklandığını dile getiren Yıldırım, ''Dünyada en derin tünel 44 metreden geçmektedir. Rekor 61 metre ile Marmaray'daydı, ama şimdi rekor kardeş tünelde'' şeklinde konuştu.



Proje hakkında

Türkiye'den Yapı Merkezi ve Kore'den SK E&C, Kukdong, Samwhan Corp. ve Hanshin şirketlerince kurulan ATAŞ- Avrasya Tüneli İnşaat İşletme ve Yatırım AŞ, Avrasya Tüneli'nin inşaatını yüklenecek; sonra da 25 yıl, 11 ay, 9 gün süreyle işletimi ve bakımından sorumlu olacak, bu sürenin sonunda da tesisi kamuya devredecek.

İstanbul Boğazı'nda alternatif ve hızlı bir karayolu geçişi sağlamak amacıyla, halen yapım aşamasında bulunan Marmaray Projesi'nin 1,8 kilometre kadar güneyinde inşa edilecek proje, mevcut iki köprünün trafik yüklerini paylaşarak, İstanbul'a daha dengeli ve hızlı bir şehir içi ulaşımı kazandıracak.

Proje yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir yatırımla tamamlanacak. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün, bu proje için ''Yap-İşlet-Devret'' modeliyle açtığı uluslararası ihaleyi Türk-Kore Ortak Girişimi 30 Haziran 2008 tarihinde kazandı ve daha sonra Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ ismini aldı.

Proje, Asya ile Avrupa arasında doğrudan ulaşım kolaylığı ve hızlı bir geçiş güzergahı yaratacak. Azalan seyahat süresi ve artan güvenilirlik gibi önemli ekonomik ve fiziki faydalar sağlayacak olan proje, yakıt tüketimi, sera gazı ve diğer emisyonlarda ve gürültü kirliliğinde azalmalara katkıda bulunacak.

Proje, Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı ile Anadolu Yakası’nda Sabiha Gökçen Havalimanı arasında önemli bir entegrasyon da sağlayacak.

Proje, İstanbul Boğazı'nı deniz tabanının altından geçecek 5,4 kilometrelik iki katlı bir tünelin inşaatıyla birlikte, Avrupa yakasında Kennedy Caddesi ve Asya yakasında D100 İstanbul-Ankara Devlet Karayolu'nun genişletilmesi ve bağlantı yollarının iyileştirilmesinden oluşuyor.

Deniz tabanının altındaki bölüm 3,3 kilometre uzunluğunda olacak. İki katlı olarak inşa edilen tünelin Boğaz geçişi bölümünde, deniz tabanının altındaki kaya katmanları TBM (Tünel Açma Makinesi) teknolojisiyle aşılacak. Proje 13,7 metre TBM kazı çapı ile dünyada 6. sırada yer alıyor.

Tüm güvenlik önlemleriyle birlikte deprem güvenliği de ön planda tutulan ve richter ölçeğine göre 7,5 şiddetindeki sarsıntılara dayanıklı olarak tasarlanan tünel, olası tsunami dalgalarından etkilemeyecek.

Asya-Avrupa yaklaşım yolları ve yol genişletme çalışmaları tamamlandığında, bağlantı yollarıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilecek. Genişletme ve iyileştirme çalışmaları, Florya-Sirkeci Sahil Yolu'nda Kazlıçeşme'den başlayacak ve Kennedy Caddesi'ndeki çalışmalarla mevcut yol 6 şeritten 8 şeride çıkarılacak.

Asya Yakası’nda ise D100 Karayolu, Göztepe Kavşağı'na kadar olan bölümde 8 şeride çıkarılacak. Mevcut kavşak ve kesişmelerin yerini alt geçitler alacak ve yayalar için yeni üst geçitler yapılacak.