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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Adalet Divanı'ndan veri güvenliği kararı

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'da yürürlükte olan iletişim verilerinin 10 hafta saklanabilmesini öngören uygulamayı durdurdu. Almanya'nın yasayı karar doğrultusunda güncellemesi bekleniyor.

21 Aralık 2016 23:49

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nde telekomünikasyon verilerinin sebep olmaksızın saklanmasına yönelik uygulamanın yasa dışı olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında, Almanya'da da uygulanan bu veri saklama yönteminin, insanların özel hayatına dair çok detaylı çıkarımlar yapmayı mümkün kıldığını ve temel bir hak olan 'özel hayata saygı' prensibini zedelediğini bildirdi. Kararda ayrıca ağır suçlarla mücadele için somut durumlarda istisnalar yapılabileceği de yer aldı.

Başvuru İsveç ve İngiltere'den gelmişti

Avrupa Adalet Divanı'nın bu kararı sonrasında Almanya'nın ilgili yasa maddesini bir kez daha güncellemesi gerekiyor. Yürürlükte olan bu yasa şu an telekomünikasyon şirketlerinin, müşterilerine ait tüm telefon ve internet bağlantı verilerini, daha sonra silmek kaydı ile 10 hafta saklamalarını ön görüyor.

Kayıt altına alınan ve saklanan veriler arasında görüşme yapan tarafların telefon numaraları, görüşmenin zamanı ve süresi ve bilgisayarların IP adresleri yer alıyor. Cep telefonu görüşmelerinin nereden yapıldığına dair veriler ise dört hafta boyunca saklanabiliyor.

Lüksemburg'ta bulunan Avrupa Adalet Divanı hakimleri, bu sebepsiz veri saklama uygulamasının, vatandaşlarda özel hayatlarının sürekli gözlem altında olduğu hissi yarattığını ifade ederek, bu uygulamanın ancak ağır suçlarla mücadele kapsamında haklı görülebileceğini bildirdi. Mahkeme ayrıca, bu tarz hedefe yönelik veri saklama uygulamaları ile ilgili yasaların açık ve net olmaları ve saklanan verilerin kötüye kullanılmasına engel olacak teminatlar içermesi gerektiğini vurguladı. Avrupa Adalet Divanı İsveç ve İngiltere'nin başvurusu üzerine bu konuyu gündemine almıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, ET/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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