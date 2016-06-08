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Dünya

Avrupa Adalet Divanı’ndan karar; Kaçak mülteciler gözaltına alınamayacak

Karar, Ganalı bir göçmenin gözaltına alınmasının ardından geldi

08 Haziran 2016 14:40

Avrupa Adalet Divanı’ndan alınan karar neticesinde AB'ye kaçak yollarla giren göçmenler, üye ülkeler tarafından gözaltına alınamayacak.

Euronews'in haberine göre, karar, İngiltere’ye geçmek üzereyken Fransa’da beklerken polis tarafından yakalanan ve üzerinden sahte pasaport çıkan bir Ganalı göçmenin gözaltına alınmasının ardından geldi.

Fransız yasalarına göre ülkeye yasadışı yollardan giren bir şahıs polis tarafından gözaltına alınabilir ve gerekirse bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

 

Geri dönmezse gözaltına alınacak

 

Ancak Avrupa Adalet Divanı, AB hukukuna göre yakalanan bir kaçak göçmenin önce ülkesine geri dönmeye yönlendirilmesi gerektiğini, bu davetin reddedilmesi halinde gözaltına alınabileceğine hükmetti.

Karar, AB’deki geleceğini sorgulayan ve Fransa’dan gelen göç akınının önüne geçmeye çalışan İngiltere’de eleştirilerin hedefi oldu.

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