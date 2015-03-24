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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Adalet Divanı ABD'ye veri transferini görüşüyor

Avrupa Adalet Divanı uluslararası veri transferine ilişkin düzenlemeyi görüşmeye başladı.

24 Mart 2015 13:09

Konu, Avusturyalı bir Facebook kullanıcısının başvurusuyla gündeme gelmişti. Kullanıcı, başvurusunda, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) dinleme ve izleme faaliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından veri güvenliği konusuna dikkat çekmişti.

Başvuruya göre Avrupalı Facebook kullanıcılarının verileri önce İrlanda'da toplanıyor, buradan ABD'ye transfer edilip oradaki veri bankalarında kayıt altına alınıyor. İddiaya göre ABD'ye şifrelenmeden transfer edilen verilere NSA'in de erişebilmesi sözkonusu.

Konu önce Facebook'un Avrupa merkezinin bulunduğu İrlanda yargısı tarafından ele alındı. İrlandalı hakimler kullanıcıların veri güvenliğine ilişkin kaygılarına hak vererek konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşımaya karar verdi. Adalet Divanı'nın konuya ilişkin hükmünü birkaç ay içinde vermesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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