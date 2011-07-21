T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AVRO 2,4000 LİRAYA YAKLAŞTI   İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2011 19:52

-AVRO 2,4000 LİRAYA YAKLAŞTI   İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - İstanbul serbest piyasada dövizde yaşanan hareketlilik devam ediyor.  Öğleden sonra dolarda 1,6800 liraya yaklaşılarak son 28 ayın en yüksek seviyesine ulaşılırken, avroda akşam kapanışa yakın görülen 2,3960 liralık seviye ile tüm zamanların rekoru yenilendi. Dün 2,3620 liradan kapandıktan sonra güne 2,3720 lira seviyesinden başlayan avro, öğle saatlerinde 2,3800 lirayı aşarak Türk Lirası rekorunu yeniledi. Öğle saatlerinde doların hareketlenerek 1,6800 liraya yaklaşmasının ardından akşam kapanışa yakın avro 2,3960 liraya kadar çıkarak Türk Lirası karşısında bir kez daha tarihi zirve yaptı. İstanbul serbest piyasada saat 16.30 itibariyle avro 2,3910 liradan alınıp 2,3960 liradan satılıyor. Doların alış fiyatı 1,6710 lira, satış fiyatı ise 1,6740 lira oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24