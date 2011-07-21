-AVRO 2,4000 LİRAYA YAKLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - İstanbul serbest piyasada dövizde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Öğleden sonra dolarda 1,6800 liraya yaklaşılarak son 28 ayın en yüksek seviyesine ulaşılırken, avroda akşam kapanışa yakın görülen 2,3960 liralık seviye ile tüm zamanların rekoru yenilendi. Dün 2,3620 liradan kapandıktan sonra güne 2,3720 lira seviyesinden başlayan avro, öğle saatlerinde 2,3800 lirayı aşarak Türk Lirası rekorunu yeniledi. Öğle saatlerinde doların hareketlenerek 1,6800 liraya yaklaşmasının ardından akşam kapanışa yakın avro 2,3960 liraya kadar çıkarak Türk Lirası karşısında bir kez daha tarihi zirve yaptı. İstanbul serbest piyasada saat 16.30 itibariyle avro 2,3910 liradan alınıp 2,3960 liradan satılıyor. Doların alış fiyatı 1,6710 lira, satış fiyatı ise 1,6740 lira oldu.