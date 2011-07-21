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Ekonomi

AVRO TL KARŞISINDA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE İSTANBİL (A.A)

21 Temmuz 2011 13:38

-AVRO TL KARŞISINDA EN YÜKSEK SEVİYESİNDE İSTANBİL (A.A) - 21.07.2011 - Avro, İstanbul serbest piyasada satışta 2,3770 liraya kadar çıkarak Türk Lirası karşısındaki rekorunu yeniledi. Dün 2,3620 liradan kapanan avro güne 2,3720 lira seviyesinden başladı. Yunanistan'ın borç krizinin çözümüne ilişkin haberler avro açısından olumlu bir seyir getirirken avro/dolar paritesi 1,4295'e kadar çıktı. Buna bağlı olarak avro İstanbul serbest piyasada satışta 2,3700 seviyesinin üstünde kalmayı sürdürdü.  İstanbul serbest piyasada saat 10.20 itibariyle avro 2,3670 liradan alınıp 2,3770 liradan satılıyor. Doların alış fiyatı 1,6580 lira, satış fiyatı ise 1,6650 lira oldu. 2010 yılını 2,0720 liradan kapatan avro haziran ayı sonunda 2,3500 liraya yükselmişti.

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