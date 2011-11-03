-Avro krizi Alman basınında BERLİN (A.A) - 03.11.2011 - Alman basını, avro kriziyle ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Fransa'da yaptığı temaslara geniş şekilde yer verdi. "Die Welt" gazetesi, "Merkel Yunanlılardan daha fazla açıklık bekliyor" başlığıyla yayınladığı haberde, Yunan hükümetinin gittikçe daha yoğun bir şekilde baskı altına girdiğini ve Papandreu hükümetinin sallandığını, bu nedenle Başbakan Merkel'in de Yunan hükümetinden avro krizi konusunda daha şeffaf olmasını istediğini yazdı. "Berliner Morgenpost" gazetesi, "Avrupa Yunanistan'ı baskı altında tutuyor" başlığıyla verdiği haberde, avro ülkelerinin Yunanistan'ın kriz ile ilgili olarak hızlı bir şekilde karar almasını beklediğine vurgu yapıldı. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesi de, Merkel'in Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'dan, Yunan hükümetinin planları konusunda daha fazla bilgi almaya çalıştığını yazdı. "Frankfurter Rundschau" gazetesi, "Bankalar Atina'yı kıvrandırıyor" başlığıyla verdiği haberde, Alman Bankalar Birliği'nin, Yunanistan'da avro ile ilgili olarak yapılacak referandumdan önce bu ülkenin borçlarının silinmemesi konusunda karar aldığı belirtildi. Gazetelerin yorumlarında da, Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkartılmasının artık bir tabu konu olmadığı, Almanların da gittikçe daha yoğun bir şekilde Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkartılmasını istediği ifade edildi.