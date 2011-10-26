-Avro Bölgesi'nin borç krizi BRÜKSEL (A.A) - 26.10.2011 - Uluslararası Para Fonunun (IMF), Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) tarafından oluşturulması önerilen, ancak henüz kesin karar verilmeyen ''özel amaçlı yatırım aracı''na (SPIV) katılmayı düşündüğü bildirildi. Avro Bölgesi'nden bir yetkili, ''IMF'nin, SPIV'ye katılmanın işaretini verdiğini, bunun paketin tümüne bağlı olacağını'' söyledi. Avro Bölgesi liderlerinin planına göre, EFSF'nin oluşturması öngörülen SPIV, tahvil ihraç edecek ve elde ettiği gelirleri ikincil piyasalarda Avro Bölgesi'ni sorunlu ülkelerinin tahvillerini satın almada kullanacak ya da risk altındaki ülkelere verilen kredileri artıracak. SPIV, kaynaklarını artırmak için özel sermayeye, devlet fonlarına ve IMF'ye açık olacak. Avro Bölgesi'nden başka bir yetkili de, ''IMF'nin, SPIV'nin yatırımcılarından biri, ev sahiplerinden biri olabilmesi olasılığı bulunduğunu'' söyledi. Üçüncü bir yetkili ise, IMF'nin, EFSF için yönetim hesabı kurmaya hazır olduğunu söyledi. IMF hissedarları ve muhtemelen ülke fonlarının Avro Bölgesi'ne yardım için bu yönetim hesabına para koyabileceği ifade edildi. Bir yönetim hesabı oluşturulmasının SPIV'nin oluşturulmasından muhtemelen daha hızlı ve daha kolay olacağı ve daha fazla esneklik sağlayacağı belirtildi. Üçüncü yetkili, EFSF'ye kaynak sağlamak için IMF Başkanı Christine Lagarde ve Avrupa Birliği liderleri arasında EFSF için yönetim hesabı oluşturulması seçeneği üzerinde görüşmeler yapıldığını kaydetti. Yetkili, yönetim hesabının, devreye girmesi için sadece IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına ihtiyacı olacağından kolayca oluşturulabileceğini, daha sonra hızla harekete geçebileceğini ifade etti. Avro Bölgesi liderlerinin bugün Brüksel'de düzenlenecek zirvede, bölge ülkelerinin daha fazla katkısı olmadan 440 milyar avro büyüklüğündeki EFSF'nin ateş gücünü yükselten planı onaylaması bekleniyor.