-AVRO BÖLGESİ'NİN BORÇ KRİZİ BRÜKSEL (A.A) - 04.08.2011 - Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avro Bölgesi'nin borç krizinin bölgedeki çevre ülkelerin dışındaki ülkelere de yayıldığı uyarısında bulundu. Barroso, Avrupa Birliği (AB) liderlerine yazdığı mektupta, liderlere Avro Bölgesi'ne ''tam destek'' vermesi çağrısında bulundu. Avro Bölgesi'nin borç krizine karşılık verebilme konusunda piyasaları ikna etmek için şu anda ve gelecekteki kurtarma fonlarının miktarı dahil tüm unsurlarını yeniden değerlendirmesini talep eden Barroso, ''Avrupa Finansal İstikrar Olanağı (EFSF) ve beraberinde Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) krizin yayılma riskiyle uğraşmak için gerekli araçlarla donatıldığını garanti etmek için EFSF ve ESM ile ilgili tüm unsurların hızla yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapıyorum'' dedi. Piyasaların, Avro Bölgesi'nin bölgenin merkez ülkelerini tehdit eden krizin üstesinden gelebilme konusunda ikna olmaması nedeniyle kurtarma fonlarının yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Barroso, ''Piyasaların, bizim krizi çözmede uygun adımlar attığımızdan emin olmayı sürdürmesi lazım. Sadece Avro Bölgesi'nin periferisindeki krizi uzun süre idare edemeyeceğimiz açık'' ifadesini kullandı. Avrupa Merkez Bankasına (ECB) krizi yönetmeye yardımcı olması için üstü kapalı çağrıda bulunan Barroso, ''AB kurumlarının tamamı Avro Bölgesi'nin üye ülkelerine tam destek vermede üzerine düşeni yaparak Avro Bölgesi'nin finansal istikrarını muhafaza etmeli'' diye konuştu. Barroso, tahvil piyasalarında İspanya ve İtalya'nın borçlanma maliyetlerinin yükselmesini ''derin endişenin nedeni'' olarak değerlendirdi. İspanya ve İtalya tahvillerinde faiz oranları yüzde 6'nın üzerine çıkarken, bu sürdürülemez seviyelerdeki borçlanma maliyetlerinin devam etmesinin iki ülkeyi Avro Bölgesi'nin kurtarma fonlarına başvurmaya zorlayacağı belirtiliyor. Avro Bölgesi'nin 21 Temmuz'da Yunanistan için ikinci paketi kabul etmesine rağmen İspanya ve İtalya tahvillerinde faiz oranları artıyor. EFSF'nin mevcut 440 milyar avroluk kapasitesinin Avro Bölgesi'nin üçüncü büyük ülkesi İtalya ve dördüncü büyük ülkesi İspanya'ya fon sağlamak için çok küçük olduğu kaydediliyor. Ekonomistler, EFSF'nin kapasitesinin mevcut büyüklüğünün iki katına çıkarılması gerektiğini düşünüyor. Avro Bölgesi ülkelerinden Yunanistan, İrlanda ve Portekiz halihazırda Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) kurtarma paketlerinden yararlanıyor.