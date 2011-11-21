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Ekonomi

Avro Bölgesindeki kriz yayılıyor DUBLİN (A.A)

21 Kasım 2011 18:38

-Avro Bölgesindeki kriz yayılıyor DUBLİN (A.A) - 21.11.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyelerinden Juergen Stark, Avro Bölgesindeki borç krizinin Avrupa dışındaki gelişmiş ekonomilere de yayılmakta olduğu uyarısında bulundu.  Juergen Stark, Dublin'deki İrlanda Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İşleri Enstitüsünde yaptığı konuşmada, "Bunlar zorlu zamanlar... Borç krizi yeniden şiddetini artırdı ve merkez ülkelerin de aralarında bulunduğu diğer ülkelere yayılıyor. Yeni olay bu" dedi. Krizin yalnızca Avrupa'da yoğunlaşmadığını vurgulayan Stark, pek çok gelişmiş ekonominin de kamu borçlarına ilişkin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

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