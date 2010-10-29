-AVRO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK ZİRVEDE BRÜKSEL (A.A) - 29.10.2010 - Avro Bölgesi'nde (AB'de para birimlerini Avro olarak değiştiren ve kullanan 22 ülke) son birkaç aydır yüzde 10 ile tarihi zirvesinde bulunan işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 10,1'e tırmandı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre Avro Bölgesi'nde işsizlerin sayısı Eylülde 67 bin artarak 15 milyon 917 bine ulaştı. 27 üyeli AB'nin işsizlik oranı ise Eylül ayında değişmeyerek yüzde 9,6'de kalırken işsizlerin sayısı 71 bin artışla 23 milyon 109 bine çıktı. AB'de en yüksek işsizlik oranları yüzde 20,8'le İspanya, yüzde 19,4'le Letonya, yüzde 18,6'yla Estonya ve yüzde 18,2'yle Litvanya'da görülürken en düşük oranlar yüzde 4,4'le Hollanda, yüzde 4,5'le Avusturya ve yüzde 5'le Lüksemburg'da kaydedildi. İşsizlik oranları Avro Bölgesi'nin büyük ekonomilerinden Almanya'da yüzde 6,7, İtalya'da yüzde 8,3 ve Fransa'da yüzde 10 oldu.