-Avro bölgesi için yeni uyarı PARİS (A.A) - 31.10.2011 - Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avro bölgesi ülkeleri ekonomilerinde gelecek yıl ekonomik yavaşlama olacağı uyarısında bulundu. OECD güncelleştirilmiş raporunda, AB'nin krize karşı alınacak önlemleri daha açık bir şekilde açıklama ihtiyacında olduğu bildirildi. Fransa'nın Cannes kentinde 3-4 Kasımda yapılacak G-20 zirvesinden önce açıklanan OECD raporunda, Avro Bölgesinde bu yıl yüzde 1.6 olan ekonomik büyümenin gelecek yıl yüzde 0.3 civarında olacağı tahmininde bulunuldu. Raporda, AB'nin geçen hafta krize karşı ilan ettiği önlemler konusunda daha detaylı bilgiye gereksinim olduğu uyarısı yapıldı.