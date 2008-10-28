Avrasya’nın Rambo’su!







Fenerbahçeli amigo Rambo Okan, bu kez Avrasya Maratonu'nda ortalığı karıştırdı. Finişe kestirmeden geldiği tespit edilen Okan Güler'in yaş kategorisinde kazandığı birincilik iptal edildi. Organizatörler şimdi kupayı geri almak için Güler'i arıyor





Fenerbahçe'nin 'Rambo' lakaplı amigosu Okan Güler, 'vukuatlarına' Avrasya Maratonu'nu da ekledi.



Geçmişte adı türlü ilginç olaylara karışan Rambo, bu kez maratonda ortalığı karıştırdı. Önceki gün koşulan Avrasya Maratonu'na katılan Güler, 2 saat 48 dakida 39 saniyede finişe vardı. Bu 'muhteşem' derecesiyle 40-44 yaş kategorisinde rakiplerinin 10 dakikadan fazla önünde birincilik kürsüsüne çıkan Rambo Okan, yarış akşamı da kupasını aldı.



Ancak ertesi gün sporcuların ayaklarına bağlanan mikrociplerin kontrolü sırasında bir gariplik fark edildi. Güler, kayıtlara göre maratonun ikinci bölümündeki 21.1 kilometreyi yaklaşık 59 dakika gibi neredeyse dünya rekoruna yakın bir dereceyle koşmuştu. Üstelik, bu dereceyi aynı uzunluktaki ilk bölümü 1 saat 49 dakika 54 saniyede geçtikten sonra yapmıştı!



Adresi kıraathane!



Maraton'un Rambo'su olmayı hak edecek dereceden daha ilginç başka bir detay, Okan Güler'in foyasını ortaya çıkardı. Güler, parkurun 30.km'sindeki kontrol noktasından da geçmemişti. Yenikapı'dan sonra sahilyolunu takip ederek Bakırköy'deki dönüşe gitmesi gerekirken, "kestirme" yaptığı ve yolun karşısına geçerek finişe yöneldiği anlaşıldı.



Kupa sevinci bir gün süren Güler'in derecesi iptal edildi, bu kategoride 2.58.33 koşan Kemal Üney birinci ilan edildi. Şimdi yarış organizatörleri kupayı geri almak için Rambo Okan'ı arıyor. İşleri zor... Zira başvuru formunda Okan Güler'in mesleği 'amigo' adresi de 'Fikirtepe Trabzon Kıraathanesi' diye yazıyor.