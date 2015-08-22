3 bin 400 metrelik Avrasya Tüneli'nin her bir metresi için kurban kesilecek!

Asya ve Avrupa'yı, deniz tabanı altından geçen karayolu tüneliyle birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli Projesi'nde, TBM (tünel açma makinesi) diye adlandırılan makineyle deniz altında delinen tüneldeki kazı işlemi bugün tamamlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu Çatladıkapı'daki şantiyeye gelerek çalışmalar hakkında brifing aldı. Davutoğlu İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın fikrini paylaşarak uzunluğu 3 bin 340 metre olan tünelin her bir metresi için muhtaç kişiye dağıtılmak üzere kurban kesileceğini söyledi. Diyanet'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı 625 liralık kurban fiyatı dikkate alındığında Avrasya Tüneli'nin kurban harcaması 2 milyon 125 bin lirayı bulacak.

Planlanan, Başbakan Davutoğlu'nun tünel kazma işleminin sona ereceği 25 metre derinlikteki kazı alanına inmesiydi. Ancak güvenlik gerekçesiyle bundan vazgeçildi. Bunun yerine Başbakan Davutoğlu telsizle, TBM adlı tünel açma makinesinin operatörüne talimat verdi.

Davutoğlu telsizle talimatını verirken, "Kıtaları birleştiren nesillerin torunları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Kıtalararası yolculukta kazasız belasız hayırlı yolculuk diliyoruz. Emekleriniz için sağolun, biz de buradan heyecanla takip ediyoruz" dedi. Davutoğlu, "Ya Allah Bismillah" diyerek son delme işlemenin başlamasının talimatını verdi. Delme işlemi ikindi ezanı okunurken tamamlandı. Davutoğlu bunun üzerine, "Hoş geldiniz Avrupa'ya, Tünelin açılması tamamlanırken bu tarafta ezan başladı. Hayırlı bir yolculuğu ezanla bitiriyorsunuz" diye konuştu. Davutoğlu son olarak," Fatih'in gemileri karadan yürütmesinden sonra nesiller boyunca anlatılacak büyük bir destan yazdınız"diyerek görevlilere tekrar teşekkür etti.

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Asya ve Avrupa'yı, deniz tabanı altından geçen karayolu tüneliyle birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli Projesi'nde, TBM (tünel açma makinesi) diye adlandırılan makineyle deniz altında delinen tüneldeki kazı işlemi bugün tamamlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fatih'in Çatladıkapı semtinde sonlanan tünelin delinme çalışmalarının tamamlanmasını yerinde izledi.

Asya yakasında başlamıştı

19 Nisan 2014'te Asya yakasında başlayan kazı çalışmaları, bugün saat 15.00'de Başbakan Davutoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle Avrupa yakasında sonlandırıldı. Proje için özel olarak üretilen ve İstanbul Boğazı altında 3, 344 kilometrelik alanı kazarak ilerleyen tünel açma makinesiyle iki kıta deniz tabanı altında birleştirilmiş oldu.

İstanbul'un trafik sorununun çözümüne ve İstanbul Boğazı karayolu geçişine katkı sağlamak amacıyla yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen projede İstanbul Boğazı altındaki tünel açma çalışmaları, 19 Nisan 2014'te o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haydarpaşa şantiyesinde düzenlenen törenin ardından başladı.

Trafiğin en yoğun olduğu nokta 15 dakikaya inecek

Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek Avrasya Tüneli ile İstanbul'da trafiğin çok yoğun olduğu güzergahta yolculuk süresi 15 dakikaya kadar inecek, güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlanacak. Sözleşme gereği Ağustos 2017'de hizmete girmesi planlanan projenin bitiş tarihi, Başbakan Davutoğlu ve Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'ın 13 Eylül 2014'te proje alanına yaptıkları ziyaret sırasında Aralık 2016'ya çekilmişti. Bu hedef doğrultusunda yüklenici firma çalışmalarını sürdürüyor.

Avrasya Tüneli Projesi'nin teknik özellikleri

Avrasya Tüneli Projesi, toplam 14,6 kilometrelik üç ana bölümden oluşan projenin en önemli aşamasını 3,4 kilometre uzunluğundaki Boğaz Geçişi oluşturuyor. Boğaz Geçişi için dünyanın en gelişmiş TBM teknolojisinden yararlanıldı. Tünel açma makinesi, bentonit bulamacı kullanan tünel açma makineleri içinde 11 bar değerindeki işletme basıncıyla dünyada 2. sırada olup 13,7 metre kazı çapı ile de dünyada 6. sırada yer alıyor. TBM'nin güzergahı üzerinde hem deniz çökelleri hem de değişik basınç dayanımlarına sahip kaya birimleri (Trakya Formasyonu) yer alıyor. Bu sebeple Avrasya Tüneli Projesi, teknik özellikleri bakımından dünyanın sayılı ve ender mühendislik projelerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Proje toplam bin 672 bilezikten oluşuyor. Muhtemel büyük bir depremde tünelin dayanıklılığını artırmak amacıyla iki ayrı noktada özel sismik contanın monte edildi. İş güvenliği kurallarının eksiksiz uygulandığı projede, 2 bin 124 çalışan görev alırken, 250 iş makinesi kullanıldı. Projenin sahip olduğu yüksek standartlar nedeniyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) sürdürülebilirlik açısından en başarılı projelere verdiği "En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulama Ödülü"ne layık görüldü.

Proje, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 1 milyar 245 milyon dolarlık finansmanla gerçekleştiriliyor. Projenin tasarım ve inşaatını gerçekleştirecek ATAŞ, tünelin 24 yıl 5 ay süreyle işletmesini üstlenecek. İşletme süresinin tamamlanmasıyla Avrasya Tüneli kamuya devredilecek.

Projenin bölümleri

1- Avrupa Yakası Yol ve Kavşak Düzenlemesi 5,4 kilometrelik sahil yolu Kazlıçeşme'ye kadar 6 şeritten 8 şeride çıkarılıyor. Yaklaşık 1,5 kilometrelik kısım yer kotunun altına alınarak, kavşak düzenlemeleri ve yan yollar yapılıyor.

2- Boğaz Geçişi 5,4 kilometre (TBM ve NATM tünellerden oluşuyor.)

3- Asya Yakası Yol ve Kavşak Düzenlemesi D-100 karayolunun 3800 metrelik bölümünde yol ve kavşak düzenlemesi ile mevcut yol 6 şeritten 8 şeride çıkarılıyor.

Proje bilgileri:

- Proje toplam boyu 14,6 kilometre

- Tünel kısmının boyu 5,4 kilometre

- TBM (Deniz altındaki kısım) tünel toplam boyu 3,34 kilometre

- En derin noktanın deniz yüzeyinden derinliği 106 metre

- Bu noktada tünel üstündeki örtü kalınlığı 55 metre

- Denizin en derin noktasında deniz tabanı derinliği 62 metre

- Bu noktada tünel üstündeki örtü kalınlığı 26 metre