20 Aralık’ta hizmete sunulması beklenen, denizin altından iki yakayı bağlayacak olan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti belli oldu.

Asya ile Avrupa kıtalarını deniz tabanının altında karayolu tüneliyle birleştirecek Avrasya Tüneli Projesi'nde çalışmaların yüzde 89’u tamamlandı. Tünel, bittiğinde kara tünelleriyle birlikte 5.4 kilometre olacak. Tünelin en derin noktası ise eksi 106.4 metre. Bu noktada tünel üstündeki örtü kalınlığı 55 metre, denizin en derin noktasında deniz tabanı derinliği ise 62 metre olacak. Afet senaryoları göz önünde bulundurularak tasarlanan tünel, ana Marmara fayında oluşabilecek 7.5 büyüklüğünde bir depreme göre inşa edilirken, Boğaz'ın altındaki sistem, İstanbul'da 500 yılda bir görülebilecek en büyük depremde bile hasarsız hizmete devam edebilecek. 2 bin 500 yılda bir meydana gelme olasılığı olan depremdeyse küçük bakımlarla hizmete açılabilecek.

Tünelin tamamlanmasıyla 100 dakikayı bulan Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat süresi 15 dakikaya kadar inecek. Projede deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen 5.4 kilometrelik iki katlı tünelin deniz altındaki kısmı 3.34 kilometre uzunluğunda olacak. Projenin tamamı yani Kazlıçeşme ve Göztepe arasındaki mesafe ise 14.6 kilometre. Tünel için Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9.2 kilometrelik güzergahta ise yol genişletme ve çalışmaları, araç alt geçitleri ve yaya üst geçit çalışmaları devam ediyor.

Avrasya Tüneli, biri gidiş biri geliş olmak üzere iki katlı olarak inşa edildi. Yalnızca hafif araçların geçişi için tasarlanan tünelden, Otomobil ve minibüsler geçebilirken en fazla 2.80 m yükseklikteki araçlar yararlanabilecek. Ağır taşıtlar, motosiklet ve yayalar geçemeyecek.



Milliyet'in haberine göre, tünelde maksimum hız saatte 70 km olarak belirlenirken, geçiş ücretleri otomobil için 4 dolar+kdv, minibüsler için 6 dolar+kdv karşılığı Türk Lirası olacak. Her iki yönde de geçişler ücretli olacak, sürücüler tünel geçiş ücretini HGS ve OGS aracılığıyla ödeyebilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme

Tünelde arıza yapan araçlar için her 600 metrede bir cep şeritleri bulunuyor. 7/24 kapalı devre kamera ve olay algılama sistemleriyle izlenecek tünelde, acil bir durumda hızla müdahale edilebilecek.

Türkiye'de ilk kez bir tünelde tam LED aydınlatma kullanılacak. Tünelde kademeli aydınlatma sistemi de uygulanacak. Böylece tünel giriş ve çıkışlarında sürücülerin tünele ve gün ışığına kolayca adapte olmaları sağlanacak. Radyo frekanslarından sürücüler bilgilendirilecek. Diğer tünellerden farkı ise alt ve üst bölümlerdeki araçlara farklı frekanslardan bilgilendirilme yapılacak olması.