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Yaşam

Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçen gence gözaltı

İ.Ö. hakkında polisin ikazına uymamak ve trafik kurallarını ihlal ederek güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem yapılacağı öğrenildi

09 Şubat 2017 20:49

İstanbul'da, Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçen 22 yaşındaki bir kişi, gözaltına alındı. Bisikletle geçmenin yasak olduğunu bilmediğini belirten genç, "Heyecanıma yenik düştüm'' dedi.

22 yaşındaki İ.Ö. İstanbul'da Anadolu Yakası'ndan Avrasya Tüneli'ne bisikletle girip kaskında bulunan kamera ile yolculuğunu görüntüleyip sosyal medyaya yükledi.

Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu bisikletli İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

 

''Heyecanıma yenik düştüm"



Gayrettepe'deki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen İ.Ö. Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçmenin yasak olduğunu bilmediğini belirterek, "Heyecanıma yenik düştüm. Sosyal medya için videolar çekiyordum, internete yükleyince bir anda ses getirdi. Pişmanım, bir daha da yapmam. Zaten polisler beni bilgilendirdi" dedi. 

İ.Ö. hakkında polisin ikazına uymamak ve trafik kurallarını ihlal ederek güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem yapılacağı öğrenildi.

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