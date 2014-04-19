Avrasya Tüneli Projesi ile 100 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek

Avrasya Tüneli Projesi’nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) İstanbul Boğazı altındaki tünel kazı çalışmaları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın katıldığı törenle başladı. Deniz tabanının altındaki çalışmalar, boyu 120 metre, ağırlığı ise 3 bin 400 ton olan ve proje için özel olarak tasarlanan Yıldırım Beyazid adı verilen Tünel Açma Makinesi ile gerçekleştirilecek. Avrasya Tüneli’nin Göztepe-Kazlıçeşme arasındaki yolculuk süresinin 100 dakikadan 15 dakikaya indirmesi hedefleniyor.

Mustafa Küçük’ün Hürriyet’te yer alan haberine göre, İstanbul’daki trafik sorununun çözümüne ve İstanbul Boğazı karayolu geçişine katkı sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilen Projenin tünel kazı çalışmaları, bugün düzenlenecek törenle başlıyor.

Haydarpaşa şantiyesindeki törene Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Güney Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee Sangkyu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Metin Tahan, ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ATAŞ CEO’su Seok Jae Seo, projeye kredi sağlayan finans kuruluşlarının temsilcileri ve diğer davetliler katıldı. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan; proje için özel olarak tasarlanan Tünel Açma makinesinin butonuna basarak, deniz tabanının altında yürütülecek kazı çalışmalarını başlatacak.

İstanbul Boğazı’nın iki yakası ilk kez karayolu tüneliyle bağlanacak. İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi, Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak. İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Proje, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Projenin 5,4 kilometrelik bölümünü deniz tabanı altına inşa edilecek olan iki katlı tünel oluştururken, Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik güzergâhta ise yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Proje ile trafik yoğunluğu yaşanan Kazlıçeşme-Göztepe güzergâhında yolculuk süresin 100 dakikadan 15 dakikaya indirilmesi hedefleniyor. Projenin tasarımı, inşaatı ve tünelin yaklaşık 26 yıl süreyle işletmesi için ATAŞ görevlendirildi. İşletme süresinin tamamlanması ile Avrasya Tüneli kamuya devredilecek.

İnşaat için özel tasarım makine

Proje Yap-İşlet-Devret modeliyle, yaklaşık 1.3 milyar dolarlık finansmanla gerçekleştirilecek. Yatırım için 960 milyon dolarlık uluslararası kredi sağlandı. 285 milyon dolarlık öz kaynak Yapı Merkezi ve SK E&C tarafından temin edildi.

Tünel Açma Makinesi (Yıldırım Bayezid) Almanya’da özel olarak üretildi. Deniz tabanı altında yapılan kazı çalışmaları, bu projeye özel olarak tasarlanan Tünel Açma Makinesi (Tunnel Boring Machine–TBM) ile gerçekleştiriliyor. Herrenknect tarafından Almanya’da üretilen TBM’nin montaj işlemleri Türkiye’de gerçekleştirildi. Anadolu yakasında çalışmaya başlayan Tünel Açma Makinesi, deniz tabanının yaklaşık 25 metre altından toprağı kazarak ve iç çeperleri oluşturarak ilerliyor. Günlük ilerleme hızı ise ortalama 8-10 metre olacak. TBM, bentonit bulamacı kullanan tünel açma makineleri arasında 11 bar arın basıncı ile dünyada 2. sırada, 13,7 metre kazı çapı ile dünyada 6. sırada yer alıyor.

Makinenin zemini kazan, dengeleyen ve ön dökümlü segman parçalarını birleştirip tünel gövdesini oluşturan ana kalkan kısmı 13,5 metre boyunda olup arkasına bağlı tüm güç ve diğer birimlerini içeren 4 adet destek ünitesi ile birlikte toplam boyu 120 metreyi buluyor. Makinenin toplam ağırlığı ise 3 bin 400 ton civarında olup tek seferde bağlanan en ağır parçası 450 ton ile kesici kafasıdır.