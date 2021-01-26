Avrasya Tüneli'ne zam geliyor

Avrasya Tüneli'ni işleten şirketin, sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaptığını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunduğunu belirtti. Geçiş ücretinin yüzde 26 dolayında artması bekleniyor.

1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerinin yüzde 26 dolayında artması bekleniyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükselecek. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıkacağı hesaplanıyor. (Dolar kuru 7 TL 41 kuruş dikkate alınarak hesaplandı.) Yeni tarife, 1 Şubat 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulamada olacak.

Kaynaklar, Avrasya Tüneli’ni işleten şirketin, sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaptığını ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunduğunu kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de geçiş ücretine ilişkin nihai gözden geçirmeleri yapıyor.