-AVRASYA TÜNELİ KAMU ALANLARINI VURACAK İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Asya ile Avrupa yakasını denizin altından karayolu ile bağlayacak Avrasya Tüneli'nin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu'na göre, proje yaklaşık 67 hektar büyüklüğündeki bir araziyi kalıcı şekilde kullanacak. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün (DLH) İstanbul Boğazı Karayolu Geçiş Projesi için ''Yap-İşlet-Devret'' modeliyle açtığı uluslararası ihaleyi 30 Haziran 2008 tarihinde Türk-Kore Ortak Girişimi kazandı. Girişim, daha sonra Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) ismini alarak çalışmalarına başladı. Avrasya Tüneli Projesi, İstanbul Boğazı'nın deniz tabanının altında, İstanbul'un Avrupa ile Asya yakasındaki sahilleri arasında kalan 5,4 kilometre uzunluğunda karayolu tüneli ile toplam 9,2 kilometre uzunluğundaki mevcut yolların tünele girişlerini sağlamak üzere genişletilmesinden oluşacak. Yol güzergahı toplam 14,6 kilometre olacak. Projenin ''Avrupa yakası yaklaşım yolu'' başlıklı birinci bölümü, Kazlıçeşme'den Cankurtaran sahiline, Kennedy Caddesi boyunca 5,4 kilometre uzunluğunda 6 şeritten 8 şeride yol genişletme ve bağlantı yollarının iyileştirmesi çalışmalarını kapsıyor. Deniz tabanının en yakın noktada 27 metre altından geçecek toplam 5,4 kilometrelik bölümde ise Tünel Açma Makinesi (TBM) teknolojisinden yararlanılacak. TBM ile geçilecek uzunluk 3,4 kilometre ve TBM kazı çapı 13,7 metre olacak. Projenin ''Asya yakası yaklaşım yolu'' başlıklı bölümü ise D-100 karayolu, mevcut Eyüp Aksoy Köprülü Kavşağı'ndan Göztepe Kavşağı'na kadar olan 3,8 kilometrelik yolu kapsıyor. Burada yol 8 şeride çıkarılacak ve bağlantı yolları iyileştirilecek. Projenin, yaklaşık 1,1 milyar dolarlık bir yatırımla 55 ayda tamamlanması öngörülüyor. Tünel trafiği otomobil ve minibüsler ile sınırlandırılacak. Tünel, ATAŞ tarafından 25 yıl 11 ay ve 9 gün süre ile işletildikten sonra DLH'ya devredilecek. Yaklaşım yolları ise inşaatı tamamlandıktan sonra işletilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilecek. -15,97 HEKTAR ALANA İHTİYAÇ VAR- Avrasya Tüneli Projesi, toplam olarak yaklaşık 67 hektar büyüklüğündeki bir araziyi kalıcı şekilde kullanacak; bu arazinin 51 hektarlık kısmı mevcut yol koridoru içerisinde kalacak. Proje için 11,39'u Avrupa ve 4,58'i Asya yakasında olmak üzere 15,97 hektar alana ihtiyaç bulunuyor. Bu miktarın yüzde 59'unu halka açık alanlar, parklar, bahçeler ve spor tesisleri, yüzde 23'ünü pazarlar, ticari, endüstriyel, kamusal hizmetler ve depolama alanları, yüzde 15'ini liman, iskele, marina ve park alanları, yüzde 2'sini yerleşim amaçlı bahçeler ve yüzde 1'ini cami bahçeleri ve mezarlıklar oluşturuyor. -EN BÜYÜK KAYIP, KAMUYA AÇIK ALANLARDA OLACAK- Arazi kullanımında ve araziyi kullanan kişiler üzerindeki en önemli kalıcı etki, özellikle Avrupa yakası kıyıları boyunca olmak üzere kamuya açık alanlardaki kayıp olacak. Proje kapsamında çoğunlukla park alanlarından oluşan, sahil balıkçılığı, yürüyüş, antrenman ve bisiklet sürme gibi faaliyetler dahil olmak üzere, resmi ve resmi olmayan eğlence faaliyetleri için yoğun olarak kullanılan ve şehir için değerli bir kaynak sunan kıyı park alanının yaklaşık yüzde 20'sinin kaybedileceği tahmin ediliyor. Raporda, ''Etkiyi hafifletici bir şeyler yapılmaması halinde, yoğun şekilde gelişen şehirde açık hava ve dinlenme tesislerinin önemi de göz önüne alınarak eğlence alanları, spor tesisleri ve diğer imkanlarda meydana gelecek kayıpların, üst düzey önemde olumsuz etki yaratacağı düşünülmektedir'' denildi. -ETKİLENECEK BÖLGELER- Proje için Yenikapı Feribot Terminali, Balıkhan Camisi ve Kennedy Caddesi boyunca uzanan araç park yerleri ve otobüs tesislerinden arazi alınacak. Buna rağmen feribot terminali ve cami işletimde kalmaya devam edecek, sadece park yerleri ve otobüs tesislerinin yerleri değiştirilecek. Proje için alınacak arazilerin mevcut sınırları, üzerinde binalar da bulunan 18 adet parseli tamamen ya da en azından kısmen içeriyor. Proje sınırları içinde 3 bina veya bina grubu (bir otobüs terminali, kullanılmayan bir restoran ve kullanılmayan bir benzin istasyonu) yıkılacak. Güzergah, Merkez Balık Hali ve ona komşu perakende balık tezgahları, ufak kafeler ve kıyı parkında yer alan restoranlardan oluşan Kumkapı Balık Pazarı'ndan geçecek. Belediye, Merkez Balık Hali'ni yakın bir gelecekte İstanbul'un batısındaki yeni bir yere taşıyacak ve bu nedenle bu mekan uzun vadede projeden etkilenmeyecek. Göztepe Köprülü Kavşağı yakınlarındaki 4 konut binası ve 3 ticari ve endüstriyel bina da projeden etkilenebilecek. Tasarımda yapılacak çok ufak değişiklikler ile arazi alımı yapılmaması mümkün olabilecek, ancak eğer bu durum önlenemez ve anlaşmalı alım yapılması ya da kamulaştırma gerekli olursa ikamet eden 64 kişinin ve bir dizi küçük iş yerinin muhtemel yer değiştirmesi gerekecek. Göztepe'deki bir bağlantı yolu, yol tuzu deposunun da bulunduğu yolun güneyinden arazi alınmasını gerektirecek. Burada bağlantı yolu yanında yer alan Aziz Bayraktar Camisi de projeden etkilenecek. Raporda, ''Bu caminin kaybı önemli bir etki olarak değerlendirilebilir, ancak tasarımda yapılacak küçük değişikliklerle bu durumun önlenmesi mümkün olabilecektir'' denildi. Eyüp Aksoy Kavşağı'na ait yeni kavşak şeritlerinden biri için Karacaahmet Mezarlığı'nın güneybatı köşesinden küçük bir arazi şeridi gerekli olacak. Belediyeye ait Bitki/Fidan Satış Yeri'nin önemli bir bölümü, yeri yeniden düzenlenen Eyüp Aksoy Köprülü Kavşağı gelecek. Medipol Hastanesi otoparkındaki kafenin başka bir yere taşınması gerekebilecek.