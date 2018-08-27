AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE KAZA; 3 GİŞE TRAFİĞE KAPATILDI- (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi. 3 gişe trafiğe kapatıldı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar\'da meydana geldi. Asya\'dan Avrupa\'ya gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Avrupa\'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Gişeler

-Otomobilden görüntü

-Detaylar