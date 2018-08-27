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AVRASYA TÜNELİ GİRİŞİNDE KAZA; 3 GİŞE TRAFİĞE KAPATILDI- (1)

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Üsküdar'da Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi

27 Ağustos 2018 11:30

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da Avrasya Tüneli girişinde bir otomobil devrildi. 3 gişe trafiğe kapatıldı. 
Kaza saat 08.00 sıralarında Üsküdar\'da meydana geldi. Asya\'dan Avrupa\'ya  gidiş istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil gişeye çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu. 3 gişe trafiğe kapatıldı. Avrupa\'ya yönüne ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 


Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Gişeler
-Otomobilden görüntü
-Detaylar

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