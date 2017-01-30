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Yaşam

Avrasya Tüneli artık 24 saat açık

Avrasya Tüneli’nden geçiş ödemeleri de internet üzerinden yapılabilecek

30 Ocak 2017 23:28

Denizin altından iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, yarından itibaren 24 saat hizmet vermeye başlıyor.

Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. İstanbul’da Kumkapı ve Koşuyolu güzergâhındaki tünel, 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başlıyor.

 

İnternetten ödeme

 

Avrasya Tüneli’nden geçiş ödemeleri de artık www.avrasyatuneli.com adresinden yapılabilir. Türkiye’de otoyol sektöründe ilk olan bu hizmet ile HGS/OGS bakiyesinde yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler kimlik ve plaka bilgileriyle geçiş ücretlerinin ödemesini yapabilir.

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