Avrasya Maratonu'nu Roba'nın

> Maraton'dan ilk görüntüler

Çipler karıştı! İşte yeni sonuçlar Çipler karıştı! İşte yeni sonuçlar

Selim Bayrak birinci! Selim Bayrak birinci!

1700 atletten haber alınamıyor 1700 atletten haber alınamıyor

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Avrasya Maratonu'na doğru

30. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nu Etiyopyalı atlet Adilo Kasime Roba kazandı. Etiyopyalı atlet Roba, yağmur altında geçen maratonu 2.11.16'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı.Etiyopyalı atlet Roba, yağmur altında geçen maratonu 2.11.16'lık derecesiyle ilk sırada tamamladı.Maratonda Etiyopyalı Lishan Yigezu Fanta 2.11.37'lik derecesiyle ikinci, Moldovalı Iaroslav Musinchi ise 2.11.43'lük derecesiyle üçüncü sırayı elde etti.Erkeklerde Türk atlet Bekir Karayel, 2.20.38'lik derecesiyle 9. sırada yer aldı ve ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.30. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda bayanlarda Rus atlet Nailya Yulamanova birinci oldu.Yulamanova, maratonu 2:30:17'lik derecesiyle ilk sırada tamamlarken, aynı ülkeden Yuliya Gromova ise 2:31:36 ile ikinci sırayı elde etti.Türk atlet Mehtap Sızmaz ise 2:33:17'lik derecesiyle bayanlar maratonda üçüncü sırayı aldı.30 . Kıtalararası Avrasya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 15 kilometrelik koşuyu erkeklerde Selim Bayrak, bayanlarda ise İngiliz Helen Southcott birinci bitirdi.Erkeklerde Selim bayrak, 43.59'luk derecesiyle birinci, Kenyalı Kiprotich Yegon 44.01'lik derecesiyle ikinci, Etiyopya'dan Bazu Worku ise 44.14 ile 3. oldu.30 . Kıtalararası Avrasya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 15 kilometrelik koşuda bayanlarda ayakkabılara takılan çiplerin karışması nedeniyle sonuçların yanlış açıklandığı bildirildi.Yarış sonrası yapılan açıklamada ve basın mensuplarına dağıtılan sıralamada, İngiliz atlet Helen Southcott, 49.13'lük derecesiyle birinci ilan edilirken, yapılan araştırma sonunda çiplerin yanlış takıldığı ve sonucun değiştiği açıklandı.Yapılan incelemeler sonucunda 15 kilometrelik koşuda bayanlarda daha önce ikinci olarak açıklanan Rumen atlet Luminita Talpos'un 50.29'luk dereceyle birinci olduğu kaydedildi.Bayanlarda ikinci sırayı 50.43'lük derecesiyle Kenya'dan Lydia Njeri Mathathi alırken, üçüncü ise 52.03 ile Etiyopya'dan Kuma Eyerusalem oldu.Bu arada, daha önce 6. olduğu açıklanan Türk atlet Türkan Erişmiş, 53.33'lük dereceyle 5., diğer Türk atlet Birgül Özcan'ın 55.13'lük derecesiyle 7., Gülşen Aşıkoğlu'nun 1.00.32 ile 8., Rahime Çotuk'un da 1.00.43 ile 9. sırada yer aldığı ifade edildi.