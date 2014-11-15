36 yıldır iki kıtayı birleştiren Avrasya Maratonu, yarın koşulacak. Altunizade'den başlayacak maraton Sultanahmet'te sona erecek. Herkese açık olan halk koşusunun kontenjanı bu yıl 100 bin kişiyle sınırlı tutuldu.

Geçmişte olduğu gibi bu sene de Pazar günü sabahtan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Maraton nedeniyle, trafiğe kapatılacak yerlerin başında Boğaziçi Köprüsü geliyor. Ayrıca Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Dolmabahçe, Karaköy Meydanı, Ataköy 1. kısımdan Sirkeci'ye uzanan sahildeki Kennedy Caddesi ve Sultanahmet Meydanı da trafiğe kapalı olacak. Kapalı yollar saat 11.00'den itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak. Etkinlik 4 ayrı kategoride gerçekleşecek.

Maraton, 42.195 metrelik parkurda koşulacak. Diğer kategoriler, 15 ve 10 kilometrelik koşular ile 8 kilometrelik halk yürüyüşü.

Maratona sadece Türkiye 'den değil, yurtdışından da katılım var.