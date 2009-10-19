Avrasya Maratonu sırasında intihar etti

Avrasya Maraton koşusu yapılırken, Boğaziçi Köprüsü'den bir erkek, saat 10.10 sıralarında denize atladı. Şemsiyesi ve montunu bırakarak köprünün Sarayburnu'na bakan tarafından atlayan kişi, denizde bir süre yüzdükten sonra sulara gömüldü.



Koşuya katılanların şaşkın bakışları altında atlayan kişinin yağmurluğu ve şemsiyesini alan polis,kişinin kimliğini tespit çalışmalarına başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir deniz botu da, denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. Atlayan kişinin 30'lui yaşlarda bir erkek olduğu tahmin ediliyor.



Cansız bedeni bulundu



Avrasya Maratonunda Halk Koşusu koşulduğu sırada Boğaziçi Köprüsü'den atlayan 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz erkeğin cesedi bulundu. Dolmabahçe - Karaköy arasında, vapurdaki vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ceset, sahil güvenlik teknesi tarafından Kabataş'ta Arabalı Vapur İskelesene getirildi. Ceset üzerindeki kimlik tespit çalışmaları sürüyor.



Kimliği tespit edildi



Avrasya Maratonunda Halk Koşusu koşulduğu sırada Boğaziçi Köprüsü'den atlayan 30-35 yaşlarında erkeğin 1966 doğumlu Yaşar Ölmez olduğu ortaya çıktı. Dolmabahçe - Karaköy arasında, vapurdaki vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ceset, sahil güvenlik teknesi tarafından Kabataş'ta Arabalı Vapur İskelesene getirildi. Yaşar Ölmez'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.



Startı Bakan Özak verdi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla bu yıl 31’incisi düzenlenen Kıtalararası Avrasya Maratonu’nun startı verildi.Boğaziçi Köprüsü Anadolu yakası ayağının 800 metre üst bölümünden başlayan ve Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek olan maraton ile 15 kilometrelik koşunun startını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak verdi.Organizasyon nedeniyle sabah saat 08.30’dan itibaren, yarış güzergahı trafiğe kapatıldı.Anadolu yakasında Acıbadem Köprüsü’nden itibaren, Anadolu yakasında ise Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Kabataş sahil yolu, Haliç Köprüsü, Haliç sahil yolu Eyüp sapağına kadar, Saraçhane, Aksaray, Yenikapı, Yedikule, Bakırköy ve Ataköy sahil yolu, Sarayburnu ve Sultanahmet güzergahlarında yarış nedeniyle trafik akışı olmayacak.