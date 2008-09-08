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Kültür-Sanat

Avrasya Film Festivali 5. yılında

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan 5. Uluslararası Avrasya Film Festivali yapılan gala gösterimiyle başladı.

08 Eylül 2008 03:00

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan 5. Uluslararası Avrasya Film Festivali yapılan gala gösterimiyle başladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan 5. Uluslararası Avrasya Film Festivali bugün yapılan gala gösterimiyle başladı. Festivale katılan ünlü isimler arasında ABD'den film yapımcısı Michael Fitzgerald, İngiltere'den oyuncu Jeremy Irons, Rusya'dan oyuncu Reneta Litvinova gibi isimler büyük ilgi gördü.

Astana'da "Piramit" adıyla bilinen Barış ve Dostluk Sarayı'nda yapılan gala töreninde Kazakistan, Almanya, Rusya ve İsviçre ortak yapımı olan, yönetmenliğini Rus yönetmen Sergey Dvortssevoi'nin üstlendiği ve bu yıl içinde tamamlanan "Tulpan" adlı filmin ilk gösterimi yapıldı.

Gala töreni sırasında da başta oyuncu Irons olmak üzere Rus, Kazak ve dünya sinemasının tanınmış yüzleri davetlilerin ve sinemaseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

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