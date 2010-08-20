Avrasya feribotundan Mavi Marmara gemisine

T24 - Mavi Marmara baskınında yaralanan yardım gönüllüsü Erdinç Tekir’in 1996’da Avrasya Feribotu’nu kaçıran 9 kişilik ekipte yer aldığı ortaya çıktı. Soçi’ye giden feribotu kaçıran eylemciler, yoğun pazarlık sonucu gemiyi İstanbul’a getirip teslim olmuştu.



Gazze’ye yardım götürürken Akdeniz’de İsrail komandolarının kanlı baskınına sahne olan Mavi Marmara Gemisi’nde, Avrasya Feribotu’nu kaçıran ekipte yer alan ve 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına hüküm giyen Hacerat kod adlı Erdinç Tekir’in de olduğu ve yaralandığı belirlendi. Tekir, saldırıdan hemen önce ikiz kızları olduğunu ve gönüllü olarak Mavi Marmara’ya bindiğini söyledi. Tekir, “Daha önceki olay nedeniyle 3,5 yıl 8 ayrı cezaevinde yattım. Son olarak Bolu’nun Seben Kapalı Cezaevi’nden tahliye olduktan sonra yardım gönüllüleri arasına katıldım. Gemiye yönelik saldırı sırasında yaralandım. 36 saat kadar İsrail’de hapishanede kaldıktan sonra Türkiye’ye gönderildim” dedi. Tekir, karşılıklı görüşme istemimizi ise, “Ramazan nedeniyle işlerimiz çok yoğun. Ramazan’dan sonra yine arayın, o zaman değerlendiririz” diyerek, kabul etmedi.





8 yıl 10 ay ceza yedi



Trabzon’dan Rusya’nın Soçi Kentine giden Avrasya Feribotu 16 Ocak 1996 tarihinde Mustafa Tokcan’ın liderliğindeki 9 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılmıştı. Eylemciler gemi içindeki 177 yolcu ve 55 mürettebatı rehin aldıktan sonra uluslararası kamuoyuna Rusya’nın tutukladığı 250 Çeçen’in serbest bırakılmasını istediklerini duyurmuşlardı. Karadeniz’de yol alan Avrasya Feribotu, MİT ve diğer istihbarat birimlerinin 9 kişilik grupla yaptığı görüşmeler sonrasında 19 Ocak 1996’ta İstanbul’a getirilmişti. Tokcan ve 9 kişilik eylemci grup tutuklanmıştı. Erdinç Tekir, 7 Mart 1997’de İstanbul 3 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce 8 yıl 10 ay 20 gün ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Tekir, 8 ayrı cezaevinde toplam 3,5 yıl hapis yatmıştı. Son olarak Bolu Seben’deki kapalı cezaevinden tahliye olduktan sonra bir süre Düzce’de kalmıştı.



