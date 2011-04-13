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Spor

AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ KOŞUSUNU "ASTRAKHAN" KAZANDI İSTANBUL (A.A)

13 Nisan 2011 23:42

-AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ KOŞUSUNU "ASTRAKHAN" KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - İstanbul'da halen devam eden 14. Avrupa Ekonomi Zirvesi dolayısıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 14. Avrasya Ekonomi Zirvesi Koşusu'nu jokey Halis Karataş'ın bindiği ''Astrakhan'' isimli safkan kazandı.  Veliefendi Hipodromu'nda 1400 metre çim pistte koşulan yarışta ''Astrakhan'', son 200 metrede yaptığı atak sonucunda 1.22.18'lik derecesiyle rahat bir birincilik alırken, yarışta 1.22.93'lük derecesiyle ''Azaraks'' ikinciliği, 1.23.39'luk derecesiyle ''Tugy'' isimli safkan da üçüncülüğü elde etti. 

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