Avrasya Birliği'nin ilk adımı atıldı

T24 - Kazakistan, Rusya ve Belarus'un öncülüğünde başlatılan Avrasya Birliği Projesi'nin ilk adımı bugün hayata geçti.





Kazakistan, Rusya ve Belarus Devlet Başkanlarının 19 Aralık'ta Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya gelerek imza attıkları üç ülke arasında 1 Ocak 2010 tarihinde kurulan Gümrük Birliği'nin 1 Ocak 2012 itibarıyla ''Tek ekonomik bölge'' haline gelmesine dair anlaşma bugün yürürlüğe girdi.





Avrasya Birliği fikrinin hayata geçirilmesi için, 19 Aralık 2010'da Kremlin Sarayı'nda, Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi olarak adlandırılan toplantı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ve Beyaz Rusya (Belarus) Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımı ile yapılmıştı.





Liderler, 1 Ocak 2012'den itibaren, üç ülke arasında mal, para ve iş gücü dolaşımının serbestçe yapılabilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istemiş, üç ülke arasında kurulan Gümrük Birliği'nin 1 Ocak 2012'den itibaren ''tek ekonomik bölge'' olarak çalışması kararlaştırılmıştı.





Görüşmelerde, Avrasya Birliği'nin bir an önce hayata geçmesi için ''Avrasya Ekonomik Komisyonu'' adı ile bir komisyonun kurulması kararlaştırılmış, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Viktor Hristenko, Komisyonu'nun başına getirilmişti.





