-Avrasya Birliği için geri sayım başladı ASTANA (A.A) - 19.12.2011 - Kazakistan, Rusya ve Belarus devlet başkanları, Kremlin'de bir araya gelerek, Avrasya Birliği konusunda görüştü. Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi olarak adlandırılan toplantı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev ve Beyaz Rusya (Belarus) Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun katılımı ile yapıldı. Liderler, önümüzdeki yıldan itibaren, üç ülke arasında mal, para ve iş gücü dolaşımının serbestçe yapılabilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında 1 Ocak 2010'da kurulan ve 1 Ocak 2012'den itibaren ''tek ekonomik bölge'' olarak çalışacak Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için temasların hızlandırılması konusunda da liderler görüş birliğine vardı. Görüşmelerde, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Viktor Hristenko, yeni kurulan Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun başına getirildi. Hristenko'nun Rus hükümetindeki görevinden ayrılması ve bir yıllık süreçte entegrasyonla ilgili çalışmaları hızlandırması planlanıyor.