Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz'dan yerel seçim yorumu: AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, AKP ve MHP'nin 5 büyükşehir ve 1 il belediyesini daha kaybedeceğini açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde başta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya, gibi büyükşehirleri kaybeden AKP ve MHP olası bir yerel seçimde 6 büyükşehir ve il belediyesini daha kaybedecek.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Kemal Özkiraz kişisel Youtube kanalında bugün belediye seçimi olsa AKP'nin elindeki Bursa, Balıkesir, Denizli, Uşak ve Samsun belediyeleri ile MHP'nin elindeki Manisa Belediyesi'nin CHP ve İyi Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Kemal Özkiraz, AKP ve MHP'nin kaybedeceği CHP ve İyi Parti'ye geçecek olan belediyeleri sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

"Bugün seçim olsaydı

BURSA, BALIKESİR CHP'YE

MANİSA, SAMSUN,DENİZLİ ve UŞAK İYİ PARTİYE GEÇECEK DURUMDA.

HÜKÜMETİN PERFORMANSI BELEDİYELERE DE YANSIYOR."

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