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Avrasya Araştırma Merkezi'ne göre, MHP'de Akşener'i genel başkan olarak görmek isteyenlerin oranı ne?

Anket sonuçlarına göre Bahçeli'ye verilen destek yüzde 9,8

22 Şubat 2017 23:41

1 Kasım’da MHP’ye oy verdiğini açıklayan seçmenlerin yüzde 40,8’i Meral Akşener’i partinin başında görmek istediğini açıkladı. Devlet Bahçeli’ye verilen destek ise yüzde 9,8 oranında kaldı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili yaptığı anketin devamını yayınladı. Dün yayınlanan referandum anketinde, kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında yüzde 43.6 ‘Evet’, yüzde 56.4 ‘Hayır’ oranının çıktığı açıklanmıştı.

Aynı araştırmada MHP’ye ilişkin sorulara seçmenlerin verdiği yanıtlar dikkat çekti. 1 Kasım’da MHP’ye oy verdiğini açıklayan seçmenlerin yüzde 40,8’i Meral Akşener’i, yüzde 20,8’i Sinan Oğan’ı, yüzde 17,8’i Ümit Özdağ’ı, yüzde 9,8’i ise Devlet Bahçeli’yi partinin başında görmek istediğini açıkladı.

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