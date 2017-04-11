Avrasya Araştırma: 'Evet' çıkarsa şirketi kapatırız

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında "evet" çıkması halinde şirketi kapacaklarını savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Özkiraz'ın Halk TV'de yayınlanan "Halk Arenası" programının sunucusu Uğur Dündar'ın okuduğu mesajı şöyle:

"Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür."