Avrasya Araştırma anketi: Cumhur İttifakı yüzde 42, Millet İttifakı yüzde 40 oy alıyor

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AKP'nin oy oranı yüzde 34,8 olurken, MHP de yüzde 7 oy alıyor. Araştırmada Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 40 olurken, HDP yüzde 9,1'de gözüküyor.

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla son anket sonuçlarını duyurdu. Muharrem İnce'nin başında olduğu Memleket Hareketi ile Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) toplam oy oranı yüzde 3 gözükürken, Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği görüldü.

Özkiraz, paylaşımında ankete dair şu ifadeleri kullandı:

"Anketlerimizde Deva ve Gelecek partilerine daha sıklıkla olmakla birlikte Memleket hareketi/TDP gibi partilerin seçmelerine de rastlamaya başladık. Bu ayki anketimizde ise partilerin ismini ve liderlerin isimlerini sayarak hangi partiye oy verirsiniz dedik.

"Bu şekilde sorduğumuzda kararsızlar ve başat partilerde az miktarda da olsa düşüş oldugunu, SP/Deva/Gelecek/BBP/Vatan/YRP (Yeniden Refah Partisi) TDP ve Memleket Hareketi'nin oylarının daha görünür olduğunu fark ettik. Bu da bize teşkilatı olan partilerin az çok bir oy alacağını gösteriyor.

"Bu az / çok oy sonuca tesir eder mi? Ben iki taraf için de etkinin eşit olacağını düşünmüyorum. İktidardan ayrılanlar ideolojik bir söylem geliştirdi. Ama muhalefetten ayrılanların seçilebilir bir ideolojik söylem geliştiremediler. Şubat ayı sonuçlarımız şöyle:

AKP 34,8

CHP 26,2

İYİP 13,1

HDP 9,1

MHP 7

Gelecek 2,7

Deva 2,5

TDP 1,6

Memleket Hareketi 1,5

SP 0,7

YRP 0,4

BBP 0,2

Vatan 0,2

"2.5 den az olanlar, hata payımız içinde olduğu için yüksek sapmalar gösterebilir.

"İttifaklara bakacak olursak durum şöyle: