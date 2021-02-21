Avrasya Araştırma: Anket ortalamalarında Cumhur İttifakı 11 puan geride, MHP'nin oyu yüzde 7

Avrasya Araştırma şirketinin sahibi Kemal Özkiraz, 9 farklı şirketin anketlerini değerlendirdiği yayında, Cumhur İttifakı'nın 11 puan geride olduğunu söyledi.

Kemal Özkiraz, YouTube üzerinden yaptığı bir yayın ile, farklı şirketlerin son 45 günde yaptığı anketleri yorumladı. Aksoy Araştırma (5 Ocak, 15 Şubat), AKAM (13 Şubat, 14 Ocak ve 30 Ocak), İstanbul Ekonomi Araştırma (6 Ocak, 13 Şubat), MetroPoll (3 Ocak, 6 Şubat) ve MAK Danışmanlık anketlerini değerlendiren Özkiraz, çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Özkiraz'ın hazırladığı tabloda, kararsız seçmen dağıtılmadan önce partilerin oy oranları gösterildi. Kararsız seçmen bloğunun yüzde 16'yı geçmesi ise dikkat çekti. Kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 30,3 iken, MHP'nin oy oranı 7,06 olarak saptandı.

CHP'nin oy oranı yüzde 20,45, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 11,04 oldu.

Kararsızların dağıtılmasından sonra AKP'nin oy oranı yüzde 36,4 olurken MHP'nin oy oranı yüzde 8,5 oldu. Her iki durumda da MHP'nin barajı geçemediği görülürken, CHP yüzde 24,5 ve İYİ Parti yüzde 13,2 oy aldı.