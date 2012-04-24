Avokado yağı gençleştiriyor mu?

Egzotik meyvelerin en bilinenlerinden avokadonun sıkılmasıyla elde edilen yağın, kanser, kalp hastalıkları ve yaşlanmaya karşı son derece etkili olduğu açıklandı

Avokado, mitokondrideki enerji üretimini durdurup hücreyi öldüren serbest radikalleri engelliyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, dünyanın en büyük avokado üreticilerinden Meksika’da yapılan araştırmaya göre, avokado vücuttaki hücre zarları, proteinler ve hatta DNA’yı tahrip ederek kalp, damar hastalıkları, yaşlanma ve kanseri tetikleyen “serbest radikallere” karşı savaşıyor. Avokadonun, havuç ve domates gibi diğer antioksidanlardan üstünlüğü ise hücrelerin “enerji santralleri” olan mitokondriye erişebilmesi.