Avni Özgürel: Özal’ın odasındaki acil durum çantası kayıptı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümünü senaryolaştıran Gazeteci-Yazar Avni Özgürel, yakından tanıdığı Özal’ın ölümüyle ilgili, “Özal’ın By Pass ameliyatı dolayısıyla odasında acil durumda müdahale çantası vardı ancak bu çanta kayıptı” dedi.

A Haber’de Özge Özsağman’ın sunduğu Gazeteci Salih Tuna ve CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tanla’nın da katıldığı ‘Pazartesi Sendromu’ programına konuk olan Özgürel, filmin Özal’ın öldüğü sabah Çankaya Köşkü’nde kahvaltısından itibaren yaşanan süreci anlatacağını belirterek “Film, koşu bandında Özal’ın fenalaşmasıyla başlayan karmaşa ve savrukluktan itibaren sıradan bir insanın başına gelmeyecek olayları konu alacak. Rahmetli Cumhurbaşkanı’nın karga tulumba edilerek çocuk acil servisine sokulması da ayrıntılarıyla yansıtılacak” diye konuştu. Projeyle ilgili Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal ile de temasta bulunduklarını belirten Özgürel ayrıca DDK raporundaki tüm ayrıntılardan da faydalandıklarını belirtti.

Özal’ın ölüm sürecinde karmaşa değil daha vahim bir durum yaşandığını ifade eden Özgürel, “Ambulans yoktu. Tamamen her şey rayından çıkmış vaziyetteydi” açıklamasında bulundu.

‘Özal’ın ölümü çok kişinin işine geldi’

Özal’ın ölümünün o dönem pek çok kişinin işine geldiğini öne süren Avni Özgürel, “Çankaya Köşkü’nde görevli iki garsonun olay sonrası Honduras ve Kanada’ya kaçmalarının tesadüfî olup olmaması bir kez daha düşünülmeli.

Özal’a öldürme kastıyla hareket, Başbakan olduğu anda başladı. Horzum Soruşturması’nın arka planında çok çıkarlar bulmak mümkün” diye konuştu.

‘Çantası kayıptı’

Adli Tıp’tan çıkacak raporun Ahmet Özal’ın dediği gibi “Bir şeyleri örtme amaçlı’ olmayacağını dile getiren Özgürel, programda Özal’ın öldüğü an ile ilgili de şaşırtıcı bir bilgi paylaştı: “Özal’ın By Pass ameliyatı dolayısıyla odasında acil durumda müdahale çantası vardı, bu çantanın içinde elektro şok cihazı da mevcut. Ama o gün o çanta kayıptı.”