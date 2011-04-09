-AVM'YE SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ LAHEY (A.A) - 09.04.2011 - Hollanda'nın Alphen aan den Rijn kentinde bulunan bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, şu ana kadar gelen bilgilere göre, Ridderhof alışveriş merkezinin kalabalık olduğu öğlen saatlerinde düzenlenen saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere 6 kişinin öldüğü, 4'ü çok ağır 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, otomatik silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı, daha sonra da intihar ettiği kaydedildi. "Tek başına hareket eden" saldırganın kimliği açıklanmadı. Görgü tanıklarına göre, saldırgan yirmi yaşlarında bir erkek. Olay yerine gelen polis ekipleri alışveriş merkezini tahliye etti.