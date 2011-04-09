T24 LogoT24 Logo
Dünya

AVM'YE SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ LAHEY (A.A)

09 Nisan 2011 20:03

-AVM'YE SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ LAHEY (A.A) - 09.04.2011 - Hollanda'nın Alphen aan den Rijn kentinde bulunan bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, şu ana kadar gelen bilgilere göre, Ridderhof alışveriş merkezinin kalabalık olduğu öğlen saatlerinde düzenlenen saldırıda, saldırgan da dahil olmak üzere 6 kişinin öldüğü, 4'ü çok ağır 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, otomatik silahlı bir kişinin kalabalığa ateş açtığı, daha sonra da intihar ettiği kaydedildi. "Tek başına hareket eden" saldırganın kimliği açıklanmadı. Görgü tanıklarına göre, saldırgan yirmi yaşlarında bir erkek. Olay yerine gelen polis ekipleri alışveriş merkezini tahliye etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24