AVM'ye saldırı planlayan IŞİD'lilerin bombaları emanet bölümünden çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da geçtiğimiz cumartesi günü (27 Ekim 2017) bir AVM’nin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak uzaklaşmaya çalışırken biri yaralı yakalanan 2’si kadın 4 IŞİD'li teröristin gözaltına alındığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Yakalanan IŞİD'lilerin bomba düzeneklerini mini fırınların içine sakladıkları ve AVM’nin emanet bölümüne bıraktıkları tespit edildi.

Emanette X-ray yok

Bu bölümde X-ray cihazı bulunmadığı belirtilirken, dört adet mini fırının üzerinde de çeşitli adreslerin yazıldığı ortaya çıktı. Ağırlıkları 3 ve 4 kg olan bomba düzeneklerinin çivi ve demir parçalarıyla güçlendirildikleri, ateşleme sistemlerinin hazır olduğu ve uzaktan kumanda ile patlatılabilecek şekilde ayarlandığı belirlendi.

Hücre evini yaktılar

Şüphelilerin 27 Ekim’de önce yangın çıkarıp sonra patlatmaya çalıştığı Esenyurt’taki hücre evinde yapılan aramada, 4 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat, demir bilye ve bomba yapımında kullanılan düzenek bulunduğu öğrenildi. Aynı şekilde yakılıp patlatılmaya çalışılan Arnavutköy’deki hücre evinde ise 25 mutfak tüpü, 2 bidon kimyasal madde, 2 bidon benzin, yüklü miktarda amonyum nitrat ve demir bilye ile bomba yapımında kullanılan düzenek ele geçirildiği ifade edildi.

Otoparkta canlı bomba yelekleri

Alışveriş merkezinin otoparkına bırakılan bombalı araç ve motosiklette, amonyum nitrat ve bilye ile güçlendirilmiş bomba düzeneğinin yanı sıra 4 sırt çantalı canlı bomba yeleği, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Çocuklarını Suriyelilerin okuluna göndermişler

Vatan'ın haberine göre, operasyonda yakalanan Türk kökenli Avusturya vatandaşı karı koca olan Mücahit Pekdemir ve Sezgen Pekdemir’in Arnavutköy’deki evde yaklaşık beş yıldır yaşadıkları belirtildi. Çiftin beş çocuğunu önce eğitim için devlet okullarına gönderdikleri ama daha sonra burada verilen eğitimleri ‘kafirlere yönelik’ buldukları için Suriyeliler tarafından işletilen başka bir okula yolladıkları belirlendi.

Pudra şekeri ve silikon!

Şüphelilerin bombalı aracı hazırladıktan sonra gelen talimat üzerine, kaldıkları evi terk ettikleri ve evlerde düzenekler kurarak, yangın ve sonrasında meydana gelecek patlamayla evdeki delilleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin iki evde kurdukları bomba düzeneklerinin patlatılması sırasında şiddeti artırmak için evdeki boşlukları silikonla kapattığı ve odaların köşelerine pudra şekeri döktüğü belirlendi.

Hedefleri 29 Ekim’di

Şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında bombalı saldırı gerçekleştirip daha sonra farklı noktalarda canlı bomba saldırısı yapmayı hedeflediği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri henüz başlamayan 4 şüphelinin ifadelerinin ilerleyen günlerde uzman ekiplerce alınacağı belirtildi.

2.5 ayda 968 IŞİD'liye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 15 Ağustos 2016 ile 30 Ekim 2017 tarihleri arasında terör örgütü IŞİD'e yönelik 136 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 968 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerine silahlı direniş gösteren 1 kişi ise etkisiz hale getirildi.

940 sınır dışı

Yine bu tarihler arasında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile otogarda “yabancı terörist savaşçılar”ın yakalanması amacıyla görev yapan Risk Analiz Grubu çok sayıda kişinin kontrolünü yaptı. Atatürk Havalimanı’nda 14 bin 555 kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 13 bin 53 kişi, otogarda ise 15 bin 442 şüpheli yolcunun polisler tarafından kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde 940 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.