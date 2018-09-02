AVM'NİN YÜRÜYEN MERDİVENLERİ SÖKÜLDÜ 

Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Levent\'te Metrocity AVM\'deki yürüyen merdivenlerin çalışması durduruldu. Geçici servis dışı olduğuna dair uyarı yazısı da konulan merdivenlerin bazılarının paletleri de söküldü. Yürüyen merdivenleri kullanamayan vatandaşlar, görevliler tarafından merdivenlere yönlendiriliyor. AVM\'nin ortakları arasında yaşanan maddi anlaşmazlık nedeniyle oluşan haciz işlemi nedeniyle bu uygulamanın yapıldığı iddia ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-Alışveriş merkezi

-Yürüyen merdivenler

-Sökülen paletler

-Uyarı yazıları

-Yürüyenler

-Detaylar