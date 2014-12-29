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Ekonomi

AVM’lere vergi dairesi açılacak

'Vatandaşımızın hizmet alacağı bu noktaların sayısı da bu anlayışa göre ayarlanacak'

29 Aralık 2014 10:05

Yeni yılda vatandaş, vergi ödemek, borçlarını sorgulamak, beyanname vermek veya "borcu yoktur" yazısı almak için daha ulaşılabilir yerlerdeki vergi dairelerine gidecek. AVM’lerde tek tip vergi daireleri geliyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi dairelerinin hizmet odaklı bir anlayışla şubelere dönüşeceğini belirterek, bankacılık modelini esas alan çalışmaların başladığını bildirdi.

Bir ilde onlarca vergi dairesinin tek çatı altında toplanacağını ve bu dairelerde yapılan rutin bir çok işlemin şubeler aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıklayan Şimşek bu sistemin devrim niteliği taşıdığını, pilot uygulamanın da 2015 yılı içerisinde Eskişehir'de başlayacağını ifade etti.

Şimşek, yeni model ile vatandaşların, vergi ödemek, borçlarını sorgulamak, beyanname vermek ve "borcu yoktur" yazısı gibi işlemlerini söz konusu şubelerde sıra beklemeden yapılacağını bildirdi.

Vergi dairelerinin bankalar gibi tek tip olacağını, mükellef memnuniyetini gözeteceklerini ve proaktif çalışacaklarını söyleyen Şimşek, şubelerin, nüfusun ve ekonomik aktivitelerin fazla olduğu yerlerde açılacağını, bu sayede hizmetin, vatandaşın ayağına gideceğini anlattı.

 

İhitiyaca göre şubem

 

Şimşek, şunları kaydetti:

"Açılacak şubeler için nüfus ve ekonomik aktivite dikkate alınacağından, vatandaşın hizmete ulaşımı da daha kolay olacak. Örneğin, bu şubeler büyük bir alışveriş merkezinde olabilecek.

Nerede ihtiyaç varsa, şubeler oralara açılacak. Vatandaşımızın hizmet alacağı bu noktaların sayısı da bu anlayışa göre ayarlanacak. Lokasyonu uygun olmayan vergi daireleri gerekirse kapatılacak, bunların yerine daha verimli çalışacak şubeler açılacak. Bu sayede vergiye uyum artırılacak, hem vatandaş hem de idare gereksiz maliyetlerden kurtulacak, vergi dairelerinde uzmanlaşma artacak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak."

Öte yandan, yeni modelle bir tasarruf aracına daha kavuşacaklarını dile getiren Şimşek, vergi dairesi başkanlıkları ve şubelerde bundan sonra tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

 

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