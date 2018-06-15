AVM'lere tatil uygulamasında yeni gelişme

Ankara Valiliği, daha önce Ramazan bayramının ilk günü kapalı olacağını duyurduğu AVM’lerle ilgili karar değiştirdi. Buna göre, bu bayram için inisiyatif AVM’lere bırakıldı. Karar uyarınca AVM’ler yarın 14.00’da açılabilecek, önümüzdeki bayramların birinci günleri ve 1 Ocak’ta ise AVM’ler kapalı olacak. Ankara Valiliği’nin ardından Antalya'da da alışveriş merkezlerinin kapalı olmasına ilişkin karar iptal edildi.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 7 Haziran’da Ankara’daki AVM’lere gönderdiği ‘AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının 1’inci günü ile her yıl 1 Ocak’ta kapalı olacağı’ yönündeki talimatın, bu bayramda uygulanmayacağı öğrenildi.



Yarın kentteki AVM’lerin açık ya da kapalı olması, AVM yönetimlerinin inisiyatifine bırakıldı. Öte yandan, kararın geçerliliğini sürdürdüğü ancak bu bayram için ertelendiğini kaydedildi. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından AVM yönetimlerine iletilen bilgi doğrultusunda yarın AVM’ler 14.00-22.00 arasında açık olabilecek.

Bir sonraki bayrama kaldı

Ankara Valiliği’nin kararı doğrultusunda, önümüzdeki bayram(1’inci günleri) ve 1 Ocak’ta, kentteki AVM’ler tatil olacak.